کاله به عنوان سوم دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رده بندی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا امروز یکشنبه در شانگهای چین میان دو تیم کاله و آلماتی قزاقستان برگزار شد که طی آن نماینده ایران در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 22)، (25 بر 17) و (25 بر 23) حریف خود را شکست داد و به عنوان سوم دست یافت.

تیم کاله در حالی به عنوان سوم رقابت های باشگاه های آسیا دست یافت که اولین حضور در این رقابت ها را تجربه کرده است. این تیم روز گذشته با شکست برابر العربی قطر ازصعود به فینال بازماند.