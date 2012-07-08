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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

والیبال جام باشگاه‎های آسیا/

کاله به عنوان سوم دست یافت

کاله به عنوان سوم دست یافت

تیم والیبال کاله با شکست آلماتی قزاقستان و کسب عنوان سومی به کار خود در رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های آسیا پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رده بندی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا امروز یکشنبه در شانگهای چین میان دو تیم کاله و آلماتی قزاقستان برگزار شد که طی آن نماینده ایران در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 22)، (25 بر 17) و (25 بر 23) حریف خود را شکست داد و به عنوان سوم دست یافت.

تیم کاله در حالی به عنوان سوم رقابت های باشگاه های آسیا دست یافت که اولین حضور در این رقابت ها را تجربه کرده است. این تیم روز گذشته با شکست برابر العربی قطر ازصعود به فینال بازماند.

بیست و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا امروز با دیدار تیم‌های تانگ دیناستی چین و العربی قطر برای تعیین تیم قهرمان به پایان می‎رسد.
کد مطلب 1644799

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