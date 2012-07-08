احداث دو سالن ورزشی مصوب سفر رهبری در غرب مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پیگیری و نظارت بر پروژه های سفر مقام معظم رهبری به شهرستان های نوشهر و چالوس به برکت حضور رهبری، 148 مصوبه با اعتباری بالغ بر 510 میلیارد ریال در بخش های بهداشت و درمان، آموزشی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی، مسکن محرومان، کمک به مسکن خانواده شهدا و ایثار گران، کشاورزی و آبخیزداری، کمک به زیر ساخت های شهرک صنعتی، آبرسانی به روستاها، اجرای طرح هادی روستایی و راه روستایی بوده است.

وی افزود: از مهم ترین پروژه ها می توان احداث استادیوم پنج هزار نفری نوشهر و پنج هزار نفری چالوس، احداث آب بندان، احداث و تجهیز مرکز آموزش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چالوس، احداث کارخانه کمپوست برای شهرهای نوشهر و چالوس، مجتمع های آبرسانی غرب کلاردشت، ملکار و شرق نوشهر نام برد.

فرزانه گفت: در آینده نزدیک با حضور مقامات ملی و استانی با مراسم کلنگ زنی احداث دو استادیوم ورزشی پنج هزار نفری شهرستانهای نوشهر و چالوس آغاز می شود.

مقام معظم رهبری، سال 87 به شهرستانهای نوشهر و چالوس سفر کرده بودند.