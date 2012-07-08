به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین هم‌اندیشی طنز رادیو ظهر امروز 18 تیر ماه با حضور کامران کاظم‌زاده مدیر رادیو فرهنگ، حسین عربی مدیر روابط عمومی این شبکه و خبرنگاران برگزار شد.

کامران کاظم‌زاده، مدیر رادیو فرهنگ در این نشست با اشاره به مقوله کودک و برنامه‌سازی برای کودکان گفت: برنامه‌سازی برای کودکان کار مهم و دشواری در رسانه است. متاسفانه در روزگار ما کودکان به فراموشی سپرده شدند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. از سوی دیگر مقوله طنز هم شادابی را به جامعه تزریق می‌‌کند، ولی آن طور شاید و باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: طنز شادی را به زندگی مردم منتقل می‌کند. در 30 و اندی سال بعد از انقلاب مقوله‌های مختلف در بخش‌های فرهنگی رشد کردند، اما مقوله طنز به شکل جدی پرداخته نشده و فقط یک مجله گل آقا در زمینه طنز است. در سومین هم‌اندیشی طنز رادیو سعی کرده‌ایم در حوزه‌های فرهنگی جریان‌سازی کنیم. به همین دلیل موضوع این هم‌اندیشی شادیانه‌های کودکانه است.

مدیر رادیو فرهنگ با اشاره به اینکه در سومین‌ هم‌اندیشی طنز رادیو قرار است از هوشنگ مرادی کرمانی تجلیل می شود گفت: جادوی کلمات او نقش‌آفرینی زیادی در ادبیات ما داشته است. به همین دلیل قصد داریم از ایشان تقدیر کنیم. وقتی قصه‌های مجید هوشنگ مرادی کرمانی از رادیو پخش شد با استقبال زیادی از سوی مردم رو به رو شد. ایشان خاطرات بسیاری از رادیو دارند و ما قدردانی از او قصد داریم ادای دین خود را نسبت به او داشته باشیم. هوشنگ مرادی کرمانی شخصیت والایی دارد.

کاظم‌زاده اشاره کرد: رادیو فرهنگ در راستای رسالت خودش قدم برمی‌دارد و چهره‌های ادبیات ایران را معرفی می‌کند تا بدانیم چه داشته‌های ارزشمندی داریم.تفکر محور دنیای امروز فرهنگ است. امروز غربی‌ها با هری پاتر به جنگ تفکرات شرق می‌آیند و ما باید سعی کنیم با آنها مقابله کنیم.

وی عنوان کرد: در سومین هم‌اندیشی طنز رادیو نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود که شامل چهار کارگاه تخصصی است. 19 تیر ماه اسماعیل امینی، سیدعلی میرفتاح و ابوالفضل زرویی نصرآبادی درباره چهارچوب‌های رسانه‌ای طنز صحبت می‌کنند. 20 تیر ماه با حضور سودابه سالم به بازی‌های آوازی می‌پردازیم. 21 تیر ماه هم با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نوآوری‌های هم‌اندیشی خواهیم پرداخت. 25 تیر ماه هم معاون صدا همراه با برنامه‌سازان رادیو به آسیب‌شناسی طنز رادیو می‌پردازند.

مدیر رادیو فرهنگ با اشاره به آثار ارسالی گفت: 17 اثر صوتی و 41 اثر مکتوب به دست‌مان رسیده است. مراکز به ویژه فارس، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، البرز و کردستان بیشتری همکاری را با ما داشتند. همچنین کارشناسان به داوری آثار پرداختند. قصد داریم در این هم‌اندیشی سی دی هایی با محوریت سیر قصه‌گویی بدهیم . این هم‌اندیشی با همکاری نمایشگاه بین‌المللی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار می‌شود.

کاظم‌زاده ادامه داد: آقایان حداد عادل، دکتر حسینی و معاون صدا جزو سخنرانان هستند و خلاصه‌ مقالات هم قرائت می‌شود. قصد داریم به زودی مقالات را منتشر کنیم. سه ایستگاه رادیو کوچولو هم طراحی می‌کنیم تا ارتباط خوبی با بچه‌ها داشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر زمان اختتامیه این هم‌اندیشی گفت: 26 تیر ماه ساعت 16 تا 20 برگزار می‌شود. البته ساعت 16 تا 17 به برنامه‌های جنبی اختصاص دارد.

مدیر رادیو فرهنگ در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در میان آثار ارسالی برنامه خاصی ارائه شده که بعدها به عنوان یک ساختار جدید در برنامه‌های رادیو فرهنگ مورد استفاده قرار بگیرد یا نه؟ توضیح داد: ما توقع نداشتیم برنامه خاصی ارائه شود. به خاطر اینکه ترکیب مقوله کودک و طنز کار دشواری است و تجربه‌ در این مقوله کم داشتیم. بنابراین در میان ساختار چیز عجیب و غریبی وجود نداشت، اما در محتوا شاهد اتفاقاتی بودیم.

کاظم‌زاده در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برنامه‌سازان برگزیده چه امتیازاتی بعد از جشنواره خواهند داشت؟ گفت: قرار است برنامه‌سازان برگزیده تحت پوشش کانون طنز قرار بگیرند تا بتوانند کارشان را تداوم دهند و از سوی دیگر با این اقدام کادرسازی خواهیم کرد.

وی در پایان گفت: نباید خیلی از برگزاری یک هم‌اندیشی انتظارات بالایی داشت، اما ما تلاش کردیم در حد خودمان کارمان را انجام بدهیم. در مراسم اختتامیه قصد داریم از برنامه‌سازان پیشکسوت کودک در رادیو همچون خانواده حمید عاملی، محمد میرکیانی، عذرا وکیلی و ... تجلیل کنیم.