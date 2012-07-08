سطح آب سفره های زیرزمینی دشتهای همدان سالانه یک متر کاهش می یابد

علی کمندانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت حدود 20 متر کاهش سطح آب در دشت های استان همدان به وجود آمده است .

کمندانی با اشاره به وجود 13 دشت در استان همدان اظهار داشت: دشت های کبودراهنگ بحرانی ترین دشت استان همدان از لحاظ ذخیره آبی است.

وی با اشاره به اینکه در 23 سال گذشته سطح آب این دشتها حدود 40 متر افت کرده است، گفت: در حال حاضر در استان همدان500 میلیون متر مکعب از منابع آب سطحی و دو میلیارد و 300 میلیون متر مکعب از منابع آب های زیرزمینی در حال استفاده است.

کمندانی با اشاره به اینکه منابع آب موجود استان به طور 100 درصد مصرف می شود، گفت: این در حالی است که متوسط مصرف کشوری 69 درصد است .

وی با اشاره به برداشت آب از سفره های زیر زمینی اضافه کرد: کاهش 300 میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی استان همدان از اثرات منفی اضافه برداشت ها است .

کمندانی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری 41 حلقه چاه غیر مجاز در دشت های همدان مسدود شده است، افزود: انسداد این چاه‌ها براساس احکام قضایی و یا به صورت توافقی با بهره برداران انجام شده است .

وی اظهار داشت: با انسداد این تعداد چاه غیر مجاز بیش از دو میلیون متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب های زیرزمینی حاصل می شود .