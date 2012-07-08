اخبار کوتاه ورزشی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ارزنده موفق شد در ماده پرش طول، دو و میدانی ایران را صاحب دهمین سهمیه المپیک و چهارمحال وبختیاری را چهارسهمیه ای کند.
در حالیکه یک روز به پایان زمان قانونی کسب جواز ورود به بازیهای المپیک 2012 لندن باقی مانده بود محمد ارزنده ملی پوش شایسته استان و رکوردار پرش طول در کشور، با شکستن رکورد کشور توانست دهمین دو و میدانی کار ایرانی باشد که جواز حضور در بازیهای لندن را بدست می آورد.
محمد ارزنده با پرشی به طول هشت متر و 17 سانتی متر به عنوان نخستین پرنده طول ایران سهمیه الف حضور در بازیهای المپیک را نصیب دو ومیدانی ایران کرد.
نشان برنز پیکارهای قهرمانی آسیا بر گردن فرنگی کار استان چهارمحال و بختیاری
نوروزی کشتی گیر وزن 58 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول توانست کشتیگیر کره جنوبی را در دور دوم شکست دهد، اما در دیدار سرگروهی شکست خورد و به دیدار ردهبندی راه یافت.
مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا طی روزهای پانزدهم و شانزدهم تیر ماه سال جاری در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد که تیم ایران با کسب چهار مدال طلا، یک نقره و یک برنز با کسب 75 امتیاز به مقام نایب قهرمانی دست یافت و تیمهای قرقیزستان و قزاقستان با کسب 80 و 68 امتیاز اول و سوم شدند.
رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رشته رزم آوران از 14 لغایت 16 تیر ماه سال جاری با حضور 285 ورزشکار در قالب 22 تیم از سراسر کشور در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان به میزبانی شهرکرد در مجموعه ورزشی تختی این شهر برگزار شد.
در نتیجه این رقابتها در بخش نونهالان تیم چهار محال و بختیاری با 16 امتیاز قهرمان شد، مازندران با 15 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و کهکیلویه و بویر احمد با کسب 14 امتیازدر مکان سوم ایستاد.
در آخرین روز این دوره از رقابتها و در بخش استقامت جاده در ماده 24 کیلومتر سعیده سیاحیان رکاب زن جوان استان به مدال برنز دست یافت و چهارمین مدال را نصیب تیم استان کرد.
سیاحیان در روزهای اول و دوم این رقابتها موفق به کسب سه نشان نقره در مواد دو کیلومتر انفرادی ، دور حذفی و200متر جوانان شده بود.
نظر شما