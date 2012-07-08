اخبار کوتاه ورزشی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ارزنده موفق شد در ماده پرش طول، دو و میدانی ایران را صاحب دهمین سهمیه المپیک و چهارمحال وبختیاری را چهارسهمیه ای کند.

در حالیکه یک روز به پایان زمان قانونی کسب جواز ورود به بازیهای المپیک 2012 لندن باقی مانده بود محمد ارزنده ملی پوش شایسته استان و رکوردار پرش طول در کشور، با شکستن رکورد کشور توانست دهمین دو و میدانی کار ایرانی باشد که جواز حضور در بازیهای لندن را بدست می آورد.

محمد ارزنده با پرشی به طول هشت متر و 17 سانتی متر به عنوان نخستین پرنده طول ایران سهمیه الف حضور در بازیهای المپیک را نصیب دو ومیدانی ایران کرد.

نشان برنز پیکارهای قهرمانی آسیا بر گردن فرنگی کار استان چهارمحال و بختیاری

مهدی نوروزی فرنگی کار شایسته استان چهارمحال و بختیاری در رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا به نشان برنز دست یافت.



نوروزی کشتی گیر وزن 58 کیلوگرم پس از استراحت در دور اول توانست کشتی‌گیر کره جنوبی را در دور دوم شکست دهد، اما در دیدار سرگروهی شکست خورد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

وی در دیدار رده بندی با شکست کشتی گیر تاجیکستانی عنوان سوم را از آن خود کرد در این وزن کشتی گیر هندی اول شد، کشتی گیر قزاقستانی به عنوان دوم دست یافت و نماینده قرقیزستان نیز سوم شد.



مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا طی روزهای پانزدهم و شانزدهم تیر ماه سال جاری در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد که تیم ایران با کسب چهار مدال طلا، یک نقره و یک برنز با کسب 75 امتیاز به مقام نایب قهرمانی دست یافت و تیم‌های قرقیزستان و قزاقستان با کسب 80 و 68 امتیاز اول و سوم شدند.

مسابقات انتخابی ووشو دختران استان چهارمحال و بختیاری در بخش ساندا برگزار شد

رقابتهای ووشو دختران استان در رده سنی نوجوانان دیروز در بخش ساندا در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد برگزار شد.

نایب رئیس هیئت ووشو استان چهارمحال و بختیاری گفت: 80 نفر دخترنوجوان در اوزان مختلف در رقابتهای بخش ساندا شرکت نمودند و تعداد 20 نفر از برترینها به اردوی انتخابی استان دعون شدند.

بنی طالبی افزود: در نظر داریم طی اردوهای متعدد بهترین سانداکاران نوجوان را انتخاب و به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام کنیم .

چهارمحال وبختیاری بر سکوی نخست رقابتهای رزم آوران قهرمانی کشور

در پیکارهای رزم آوران قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نونهالان و نوجوانان، چهارمحال وبختیاری میزبان مسابقات کاپ قهرمانی هر دو رده سنی را تصاحب کرد.



رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رشته رزم آوران از 14 لغایت 16 تیر ماه سال جاری با حضور 285 ورزشکار در قالب 22 تیم از سراسر کشور در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان به میزبانی شهرکرد در مجموعه ورزشی تختی این شهر برگزار شد.



در نتیجه این رقابتها در بخش نونهالان تیم چهار محال و بختیاری با 16 امتیاز قهرمان شد، مازندران با 15 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و کهکیلویه و بویر احمد با کسب 14 امتیازدر مکان سوم ایستاد.

در رده سنی نوجوانان نیز تیم چهارمحال وبختیاری با 20 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیمهای خوزستان و مازندران به ترتیب با امتیاز 15 و 7 در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند.

کاپ اخلاق این دوره از رقابتها به تیم آذربایجان غربی رسید.

رکاب زنان چهارمحال وبختیاری در مسابقات قهرمانی کشور سوم شدند

در رده بندی نهایی مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بانوان کشور تیم اعزامی از استان با کسب سه نشان نقره و یک برنز در مکان سوم ایستاد.



در آخرین روز این دوره از رقابتها و در بخش استقامت جاده در ماده 24 کیلومتر سعیده سیاحیان رکاب زن جوان استان به مدال برنز دست یافت و چهارمین مدال را نصیب تیم استان کرد.

تیم منتخب استان در این رقابتها در مجموع امتیازات کسب شده و به مدد سعیده سیاحیان ملی پوش باارزش استان با کسب 4 مدال رنگارنگ موفق شد عنوان سوم تیمی را از آن خود نماید.



سیاحیان در روزهای اول و دوم این رقابتها موفق به کسب سه نشان نقره در مواد دو کیلومتر انفرادی ، دور حذفی و200متر جوانان شده بود.