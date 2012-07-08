ادارات از ظرفیت های جوانان برای توسعه دیواندره استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی ظهر یکشنبه در اولین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان دیواندره در سال جاری با اشاره به اهداف این ستاد اظهار داشت: ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با امور جوانان، افزایش کمی و کیفی برنامه های مرتبط با جوانان و پیگیری و نظارت بر برنامه های ادارات در آن زمینه از مهمترین اهداف این ستاد است.

وی افزود: به همین منظور بر اساس شاخص های دقیقی که تدوین شده است، عملکرد کلیه ادارات در زمینه جوانان مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه ارزشیابی آنان به مراجع ذیربط اعلام می شود تا شرایط برای حضور هر چه بهتر جوانان در عرصه های مختلف فراهم شود.

فرماندار دیواندره ادامه داد: بهره گیری مفید و کارآمد از جوانان به عنوان سرمایه های ارزشمند جامعه نیازمند برنامه ریزی دقیق کارآمد، کاربردی و پویا است و این مهم جز با مشارکت فعال خود جوانان امکان پذیر نیست و باید زمینه برای مشارکت بهتر جوانان در عرصه های مختلف فراهم شود.

نقشبندی با اشاره به اهمیت بکارگیری توانمندی ها و قوه تدبیر جوانان در پیشبرد امور شهرستان بیان کرد: مشارکت فعال جوانان در برنامه های رفاهی، عمرانی و توسعه ای شهرستان و ارائه مشاوره های کاربردی از سوی آنان، موجب هم افزایی کمی و کیفی این برنامه ها می شود.

در ادامه این جلسه در خصوص برنامه های ادارات و سازمان های مختلف دولتی برای جوانان در شهرستان دیواندره بحث و بررسی شد.