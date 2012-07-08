توسعه صنعت مازندران اعتبارات ویژه می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد در نشست با مدیران شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: باید از همه ابزارها و موجودی ها برای خدمت به صنعتگران و واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

وی گفت: باید با جدیت و همت و پشتکار، تلاش کنیم تا روزی فرا رسد که در مازندران به وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان افتخار کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران بیان داشت: صنعت استان نیازمند اعتبارات ویژه جهت اجرای پروژه ها در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران بوده و مدیران اجرایی نسبت به ارتباط با مسئولان اجرایی شهرستانی در راستای جذب اعتبارات بیشتر تلاش کنند تا پروژه ها بسرعت اجرایی شوند.

وفایی نژاد افزود: بزرگترین آسیب در فعالیت ها و پیشبرد برنامه ها، اهمیت ندادن به منافع سازمانی است.

وی تصریح کرد: با پویایی و فعال شدن هر شهرک و ناحیه صنعتی و با بهره برداری از هر واحد تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی، زمینه کاهش بیکاری و افزایش تولید در سطح استان فراهم خواهد شد.