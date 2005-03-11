اولين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان مسلمان برگزار مي شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دكتر علي منتظري، رئيس جهاد دانشگاهي با اشاره به تجربه بيست ساله جشنواره هاي ملي قرآن دانشجويان كشور و تلاش هاي صورت گرفته براي برگزاري بين المللي اين مسابقات با اعلام اين خبر افزود: پس از سه سال رايزني گسترده با فعالان قرآني داخل كشوردانشجويان كشورهاي اسلامي و در پي درخواست دانشجويان برگزيده جشنواره هاي ملي قرآن دانشجويان تصميم به برگزاري اولين دوره مسابقات قرآني دانشجويان جهان اسلام گرفتيم.

دكتر منتظري در ادامه اظهار كرد: اين مسابقات به صورت دوسالانه و در سالهاي آتي با ميزباني ساير كشورهاي اسلامي برگزار خواهد شد.

وي با اشاره به استقرار دبيرخانه دائمي اين مسابقات در جمهوري اسلامي ايران، تصريح كرد: اين مسابقات در دوره هاي نخست آن در جمهوري اسلامي ايران و سپس در ديگر كشورهاي اسلامي و به صورت دوره اي اجرا مي شود و جوايز اين مسابقات در تمام سالهاي برگزاري از سوي جمهوري اسلامي ايران تامين و اهدا خواهد شد.

رئيس جهاد دانشگاهي افزود: تصميم به برگزاري اين مسابقات به دنبال رايزني هاي گسترده و برگزاري جلسات منظم كارشناسي و سياستگذاري با مشاركت وزارتخانه هاي علوم تحقيقاتي و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران گرفته شده است و اين جلسات هم اكنون نيز هر دو هفته يكبار در حال برگزاري است.

علي منتظري با قدرداني از سازمان اوقاف و امورخيريه افزود: از تجربيات و همكاري صميمانه سازمان اوقاف و امورخيريه در برگزاري بهتر اين مسابقات استفاده خواهيم كرد.

وي با اشاره به اهداف برگزاري اين مسابقات تصريح كرد: برگزاري اين مسابقات گام بسيار مهم و ضروري در جهت ايجاد تفاهم و آشناي دانشجويان كشورهاي اسلامي با يكديگر است.

دكتر منتظري ضمن استقبال از همكاري و مساعدت همه نهادهاي فرهنگي كشور در اين زمينه افزود: ارائه چهره اي متحد، منسجم و ديني از جامعه علمي كشور در گروه همكاري همه نهادهاي فرهنگي كشور است و موجب شور، اشتياق و رونق هرچه بيشتر اين رويداد بزرگ قرآني در سطح جهان خواهد شد.

وي با اشاره به تجربه جهاد دانشگاهي در برگزاري 19 جشنواره قرآني دانشجويي در سطح كشور گفت: احساس مي شود بعد از برگزاري 19 دوره مسابقات قرآني در سطح دانشجويان كشور براي ايجاد تحرك و انگيزه بيشتر دانش آموزان و دانشجويان گشودن عرصه اي جهاني براي مسابقات قرآن دانشجويي يك ضرورت است.

وي هدف ديگر اين مسابقات را فرصت ديدار دانشجويان كشورهاي مسلمان با مقام معظم رهبري و مسوولان نظام جمهوري اسلامي و استفاده از رهنمودهاي ايشان بعد از برگزاري هر دوره از مسابقات ذكر كرد و گفت: به هر روي ما به جز اعتلاي فرهنگي قرآني و ايجاد اشتياق بيشتر در جوانان پرشور و متدين دانشگاهي جهان اسلام به چيز ديگري نمي انديشيم.

دكتر منتظري در پايان اين مشاركت و رايزني با همه نهادهاي فرهنگي و دانشگاهي كشور در جهت برگزاري باشكوه اين مسابقات تاكيد كرد.

گفتني است اولين دوره مسابقات بين المللي قرآن دانشجويان جهان اسلام با حضور دانشجوياني از 25 كشور مسلمان در رشته هاي قرائت و حفظ كل آبان ماه سال 84 در تهران برگزار خواهد شد.

ضمنا به نفرات اول تا سوم رشته قرائت و حفظ كل و به ترتيب پنج هزار دلار، سه هزار دلار و دو هزار و پانصد دلار جايزه اهدا خواهد شد.