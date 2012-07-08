بیش از پنج هزار شناسنامه در میناب صادر شد

نصرت عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از آغاز طرح تعویض شناسنامه های قدیمی تا کنون بالغ بر پنج هزار جلد شناسنامه جدید صادر شده، اظهار داشت: با توجه به زمان ثبت نام دانش آموزان در شهرستان اولویت تعویض شناسنامه های قدیمی به دانش آموزان اختصاص داده شده است.

عسکریان با انتقاد از عدم گزارش دهی به موقع تاریخ ولادت و فوت در میناب افزود: در سال گذشته تعداد شش هزارو 725 مورد ولادت در سطح شهرستان به وقوع پیوسته که تعداد شش هزار و 507 مورد در مهلت قانونی 15روز ثبت و تعداد 218 مورد هم با بیش از یک سال تاخیر به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان میناب در ادامه گفت: آمار فوتی ها در سال 1390، تعداد سه هزارو 200نفر اعلام شده که تعداد یک هزار و 766نفر تا کنون به ثبت نرسیده است و در سیستم به عنوان اسناد راکد محسوب می شود، تعداد یک هزارو 365نفر هم در مهلت قانونی 10روز ثبت و گواهی فوت صادر شده و تعداد 69نفر هم با یک سال تاخیر به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به تاخیرات صورت گرفته در گزارش تاریخ واقعی فوت و ولادت بیان داشت: با توجه به اجرا شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها طی دو سال اخیر، عدم گزارش و ثبت به موقع تاریخ فوت، هزینه های زیادی را به دولت متحمل میکند از این رو با کسانی که برای گزارش فوت به موقع اقدام نکنند، برابر قانون برخورد و به مراجع قانونی ارجاع داده می شوند.

عسکریان آمار ازدواج در سال گذشته را چهار هزار و 18مورد و طلاقهای انجام شده در سال 90 را 272 مورد اعلام کرد.