به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مهدیان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح هجرت 3 شهرستان جم اظهار داشت: محرومیت‌زدایی و سازندگی نقاط محروم از مهمترین اولویت‌های بسیج سازندگی در اردوهای جهادی است که امیدواریم با برگزاری منظم و مداوم این برنامه‌ها بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی به اهداف برگزاری اردوهای هجرت 3 اشاره کرد و بیان داشت: غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، جوانان و استفاده بهتر از نیروی جوانی و نشاط آنها و کمک به محرومین جامعه از مهمترین اهداف برگزاری این طرح است.

جانشین بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: برنامه‌های بسیج سازندگی در سال جاری بر اساس شعار سال و با محوریت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اجرا خواهد شد.

وی به بیان ابعاد طرح هجرت 3 پرداخت و تصریح کرد: اردوهای جهادی وسیع‌تر از اردوهای هجرت است که ما در این اردوها از هیچ تلاشی برای محرومیت زدائی فروگذار نخواهیم کرد.

فرمانده سپاه شهرستان جم نیز در این آئین گفت: بسیج سازندگی با تدبیر رهبر معظم انقلاب ، به‌منظور محرومیت‌زدایی و عمران و آبادی کشور تاسیس شده و طرح هجرت نیز بر مبنای اهدافی که آن بزرگوار ترسیم کرده است، اجرا خواهد شد.

سرهنگ احمد رئیسی افزود: امسال به حول قوه الهی با نیروی بیشتری در طرح هجرت 3 شهرستان وارد صحنه می‌شویم و امیدواریم که از پتانسیل و نیروی جوانی دانش آموزان در اجرا و محقق شدن اهداف رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره ببریم.