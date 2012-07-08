25 جوان نمونه و برتر شهرستان بناب تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در مراسمی که به مناسبت روز جوان از سوی اداره ورزش و جوانان و با همکاری فرمانداری شهرستان ترتیب یافته بود، فرماندار بناب با بیان اینکه جمعیت کشورمان جمعیت جوانی است؛ گفت: جونان به عنوان نیروی فعال و سرمایه ملی کشور محسوب می شوند. لذا وجود جوان برای هر کشوری می تواند هم فرصت باشد و هم می تواند به عنوان تهدید محسوب شود.

سعید برقی با اشاره به نقش جوانان جمهوری اسلامی ایران در پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و همچنین دوران سازندگی خاطرنشان کرد: همین جوانان امروز نقش سازنده و تأثیرگذار در اداره کشور دارند.

وی گرفتن هویت ملی از جوانان را به عنوان یکی از حربه های اساسی دشمنان نام برد و گفت: برخی کشورهای تازه استقلال یافته برای اینکه به جوانان خود هویت بدهند، بصورت دروغین و ساختگی به کشور خود هویت تاریخی می دهند.

رئیس ستاد ساماندهی امور جوانان با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان علیه جمهوری اسلامی بخصوص گرفتن هویت از جوانان کشورمان طرح مسائل قومی، منطقه ای را یکی از راههای تهاجم فرهنگی نام برد و گفت: دشمن برای آن برنامه دارد و طراحیهای زیادی نموده است.

وی سپس تأکید کرد: جوانان ما باید با تلاش و همت خود ضمن حفظ«هویت ملی، اسلامی، ایرانی» خود، در برابر هجمه های گوناگون دشمنان بایستند.

فرماندار بناب همچنین با بیان اینکه استخدام دولتی در ادارات محدود است؛ افزود: سال گذشته در سطح آذربایجان شرقی 800 نفر در ادارات و 800 نفر نیز در شهرداریهای استان جذب کار شدند که این آمار در مقابل خیل جوانان بیکار رقم ناچیزی است. لذا جوانان بایستی با تلاش و همت خود وارد بخش خصوصی شوند.

برقی به دستاوردهای عظیم علمی نیز اشاره کرد و گفت: دشمن سعی دارد با طرح مسائل ناامید کننده مانع رشد علمی جوانان شود.

وی تصریح کرد: جوانان کشور با پشت سر گذاشتن تحریمهای دشمنان به قله های رفیع تری در تمام بخشها دست خواهند یافت.

در این مراسم یکی از اساتید حوزه نیز با اشاره به راههای تهدید جوانان گفت: آسیبهای متعددی پیش پای جوانان است که یکی از این آسیبها مصاحبت با رفیق ناباب است.

حجت الاسلام عسگر فعال آذر افزود: یکی از آسیبهای مهم که جوانان کشورمان را تهدید می کند، رفاقت با دوستان ناباب است.

به گفته وی جوانان بهترین منابع و سرمایه کشور هستند و اگر تهاجم فرهنگی و به تعبیر مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی که مطرح است، در مقابل جوانان پهن شده است و باید تلاش کنیم تا جوانان کشورمان وارد گرداب دشمنان نگردند.

در ادامه این مراسم حرکات ورزش باستانی و برنامه های مختلف و متنوع فرهنگی نیز برگزار شد.

