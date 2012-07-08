حزب نخست وزیر سابق تونس مجوز ثبت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، الباجی السبسی نخست وزیر سابق تونس مجوز حزب جدیدی به نام نداء تونس را به دست آورد.

رضا بلحاج سخنگوی حزب نداء تونس بیان کرد: ما امروز ثبت حزب خود را در روزنامه رسمی اعلام کردیم به زودی برنامه های خود را برای انتخابات مارس 2013 بیان می کنیم.

وی افزود: حزب ندای تونس حزبی میانه رو است که حامی دستاوردها و اهداف انقلاب مردمی تونس است.

شایان ذکر است که الباجی السبسی با تشکیل این حزب قصد دارد به روند سیاسی بازگردد به ویژه اینکه انتقادها از عملکرد دولت جدید تونس رو به افزایش است.وی در دوره زین العابدین بن علی رئیس پارلمان بود و سپس رهبری دولت موقت را پس از سرنگونی وی برعهده داشت.