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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۸:۲۷

عصر امروز و به دعوت اقشار مختلف مردم سوريه برگزارشد ؛

تظاهرات گسترده سوري ها درحمايت بشار اسد

صدها هزار نفراز مردم سوريه عصر امروز درحمايت از بشار اسد رئيس جمهوري كشورشان در دمشق پايتخت اين كشور دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه تلويزيوني سوريه، پس از اعلام عقب نشيني نيروهاي سوريه به دره بقاع لبنان، صدها هزارسوري امروز در كوي " مزه " دمشق درحمايت از بشار اسد رئيس جمهوري سوريه تظاهرات كردند.

گفته مي شود صدها اتوبوس حامل شهروندان سوري كه ازمناطق مختلف سوريه به جاده المزه درغرب دمشق آمدند تا درتظاهرات امروزكه ازساعت 14 به وقت محلي آغاز شده، شركت كنند.

اين تظاهرات درادامه تظاهرات ميليوني مردم لبنان است كه ديروز  بنا به درخواست حزب الله درشهر بيروت برگزارشد.

برحسب اعلام روزنامه رسمي سوريه، اين تظاهرات به دعوت شركت هاي اقتصادي ويژه سوريه، سازمانهاي اجتماعي، فرهنگي ، ورزشي درحمايت از موضع ملي كه بشار اسد شنبه گذشته در پارلمان اين كشوراعلام كرد، برگزار شد .

ازعصر روز گذشته(سه شنبه) تصاوير بشار اسد و شعارهايي درحمايت از سياست وي كه برروي تابلوهاي تبليغاتي نوشته شده است درمناطق مختلف پايتخت منتشر شد.

کد مطلب 164485

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