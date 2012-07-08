دستورالعمل مالیاتی اعضای نظام پزشکی در سال 91 امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه که دستورالعمل خود اظهاری درآمد مشمولان مالیات و مالیات عملکرد اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را در سال 1390 تعیین می‌کند، روز گذشته به امضای دکتر سیدشهاب‌الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی و علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسید.

بر اساس مفاد این تفاهمنامه، تمامی متقاضیان استفاده از تسهیلات این تفاهمنامه مالیاتی باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 را در موعد مقرر قانونی یعنی 31 تیرماه سال جاری تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.

سازمان نظام پزشکی کشور جهت ترویج و گسترش اخذ مالیات عادلانه، هر سال تفاهمنامه مالیاتی ویژه اعضای جامعه پزشکی با سازمان امور مالیاتی کشور امضا می‌کند.