ارائه خدمات توانبخشی به 140 دانش آموز استثنایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف جمال ظهر یکشنبه در جمع مسئولان آموزش و پرورش اظهار داشت: بمنظور تعمیر ، تنظیم وخرید وسایل توان بخشی وارائه خدمات توانبخشی بیش از 14میلیون تومان اعتبار جهت استفاده دانش آموزان 25مرکز آموزشی پرداخت شد.

وی اظهار داشت:این هزینه ها از محل اعتبارات سرانه توان بخشی برای تنظیم وتعمیر سمعک وعینک، خرید عینک، سمعک، ویلچر، کفش طبی، انواع ارتز، توالت فرنگی، قالب گوش، باطری، واکر وعصا پرداخت شده است.

جمال افزود: بخشی از این اعتبار جهت ارائه خدمات توان بخشی شامل گفتار درمانی، تربیت شنیداری ومشاوره هزینه شده و این اعتبارات در دو مرحله و برای بیش از 140 نفر دانش آموز هزینه شده است.

رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان ودبیر طرح سنجش اظهارداشت: تاکنون 14 هزار و 546 نوآموز مورد ارزیابی قرار گرفته اند و از این تعداد 12 هزار و 589 نوآموزبه مدارس معرفی شده اند.

وی افزود: هزار و 957 نوآموزدر ارزیابی اولیه به مرحله تخصصی ارجاع شده اند که از این تعداد 363 نفر مشکوک به مشکل بینایی ، 305 نفر مشکوک به مشکل شنوایی بوده اند.

جمال گفت: هزار و 62 نفر در آزمون آمادگی تحصیلی نمره لازم را کسب نکرده اند و225 نفر مشکوک به بیش از یک مشکل بوده اند.

جمال اظهار داشت : طرح سنجش نوآموزان در 20 پایگاه تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و پس از ماه مبارک جاماندگان از طرح می توانند به پایگاهها مراجعه نمایند.