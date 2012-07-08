خبرنگاران پل ارتباطی مردم و مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین پیش از ظهر روز یکشنبه در نشستی با اعضای شورای مرکزی انجمن خبرنگاران شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان، با بیان اینکه خبرنگار باید به واقعیت یک رویداد دست یابد وهمواره گام به گام حوادث در حوزه کاری خود حرکت کند تا تحلیل های خود را به صورت کامل و رسا ارائه دهد، گفت: یک خبرنگار موفق همیشه در انعکاس رخدادها بی طرفانه عمل می کند.

وی بر ضرورت توانمند سازی خبرنگاران حوزه شهرستان سمنان برای حضور پر رنگ تر در اخبار سراسری و کشوری تاکید و اظهار داشت: خدمات نظام و دولت خدمتگزار از طریق خبرنگاران به مردم و جامعه منتقل می شود.

سرپرست فرمانداری سمنان با اشاره به اینکه خبرنگاران در تصمیم سازی ها اثر گذار هستند، اظهار داشت: درعصر ارتباطات اهمیت خبر به گونه ای است که رسالت خبرنگاران صرف اطلاع رسانی و انتقال خبر نیست و حتی در تصمیم سازی ها نیز خبرنگاران اثر گذارند.

سعدالدین افزود: بدون شک حضور فعال و موثر خبرنگار درعرصه خطیر خبر رسانی که با اطلاع رسانی دقیق و شفاف و صادقانه صورت می گیرد در خور ستایش و تقدیر است.

وی ارتباط مستمر روابط عمومی ادارات و مدیران دستگاهها با خبرنگاران را از دیگر عوامل انتقال دستاوردهای دولت به مردم دانست و تصریح کرد: سرعت، دقت و صداقت شاخصه خبرنگاران شهرستان سمنان است که همه تلاش خود را در انجام کامل رسالت اطلاع رسانی به کار گرفته اند.

به گفته سرپرست فرمانداری سمنان، نقش خبرنگار به عنوان ابزار اطلاع رسانی، نقشی حیاتی و انکار نشدنی دارد.

سعدالین با اشاره به اینکه به طور کلی خبرنگار در محل وقوع رویدادها، چشم و گوش رسانه و چشم و گوش مردم است اظهار داشت: یک خبرنگار باید با استفاده از ویژگی های خدادادی و نیز خصوصیاتی که در دوره های آموزشی دیده، به کشف حقیقت ها بپردازد و آن را در کمترین زمان به مخاطبان خود برساند.

اعضای شورای مرکزی انجمن خبرنگاران سمنان نیز در این نشست خواستار تسریع در تشکیل شورای اطلاع رسانی شهرستان شدند و تشکیل جلسات هم اندیشی با این انجمن را در گسترش اطلاع رسانی شهرستانی موثر دانستند.