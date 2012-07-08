برترینهای مسابقات قرآنی جهاد کشاورزی استان سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برترین های بیست و چهارمین دوره مسابقات سراسری قران کریم ویژه برادران و پنجمین دوره مسابقات ویژه خواهران ویژه کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان سمنان صبح روز یکشنبه معرفی شدند که در قسمت برادران در رشته تفسیر حمیدرضا قنبری، سیدعلیرضا حسینی، حسین بهدانه – به مقام برتر دست یافتند.

همچنین دربخش تفسیر فرزندان ذکور علیرضا محقق و فرهاد محقق دررشته مفاهیم کارکنان غلامرضا صابریان، سید محمود طباطبایی، مهدی گرامی و در مفاهیم فرزندان ذکور علیرضا محقق و فرهاد محقق برتر شدند.

حامد بنی اسدی، ابوالفضل خیبریان، مهدی اصغری نیز در بخش حفظ حدیث و سید محسن سیادت پور، محمدحسین طاهریان در حفظ یک جزء و علی اصغری در حفظ 10 جزء کارکنان مقام برتر را کسب کردند.

در رشته اذان کارکنان نیز علی مرادی، فرامرز محمودیان، محمود میرآخوری،در قرائت کارکنان ابوالقاسم رضوان، محمد مهدی عضدی، ابراهیم باقری و در قرائت فرزندان، محمد مهدی مطلائی، محمد مهدی فریدونی و محمد مهدی مرادی حائز رتبه های برتر شدند.

همچنین در بخش حفظ پنج جزء کارکنان در مسابقات بانوان طاهره فتحی، معصومه عرب رتبه های برتر را از آن خود کردند.

در حفظ یک جزء کارکنان، فاطمه اسماعیلی، زهرا بنائیان، فهیمه نادعلی، حفظ یک جزء فرزندان مطهره خیرآبادی، زهرا کلباسی، فاطمه سادات شمسی پور رتبه های برتر را کسب کردند.

در ترتیل فرزندان نیز فاطمه ایثاری، فاطمه بنائیان، فاطمه فروزنده و در ترتیل کارکنان طیبه رحمانی فر، فاطمه اسماعیلی، حنیفه نظر نژاد برتر شدند.

همچنین در رشته مفاهیم کارکنان، رحیمه رفیعیان، مرضیه قدس، مریم محمودی در رتبه های برتر قرار گرفتند.

در رقابتهای مفاهیم فرزندان نیز مینا سادات حسینی، عاطفه ملاکاظمی، فاطمه مطلائی، تفسیر کارکنان سیداشرف قدمی، زری حامدی، طاهره فتحی، تفسیر فرزندان فاطمه مطلایی، سمانه کشاورزیان، مرضیه موذن سمنانی و نیز حفظ حدیث محبوبه صرفی، فاطمه بنی اسدی، مریم فامیلی حائز رتبه برتر شدند.

این رقابتها با شرکت 163 قاری خواهر و برادر توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و با همکاری مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دامغان در چشمه علی دامغان برگزار شد.