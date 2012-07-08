آغاز تمرین تاکتیکی قرارگاه پدافند هوایی ارتش در شمالغرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر سرتیپ دوم شاهرخ شهرام پیش از ظهر امروز یکشنبه با بیان این مطلب به خبرنگاران ابراز داشت : این تمرین تاکتیکی از ساعت 6 صبح امروز با تشکیل ستاد قرارگاه فرعی تمرین تاکتیکی منطقه پدافند هوایی شمالغرب در منطقه رزم ، آغاز و با انجام اقدامات اساسی در خصوص آماده سازی تجهیزات و نیروی انسانی وارد فاز عملیاتی شد.



وی ابراز داشت : در قالب این تمرین نیروهای کشور نارنجی (دشمن ) موج سنگینی از عملیات روانی را در چند روز اخیر علیه نیروهای کشور آبی (خودی)به راه انداختند و قصد داشتند از طریق عوامل نفوذی در منطقه بحران و شورش ایجاد نمایند و با بزرگ نمایی مشکلات ، نارسایی ها و کمبودهای موجود ، منطقه را با چالش اساسی مواجه سازند.



شهرام افزود: این موج سنگین عملیات روانی از سوی نیروهای کشور نارنجی از طریق فرستنده های تلویزیونی ، ماهواره ها ،رسانه های منطقه ای و دستگاه های مستقر با تبلیغات گسترده ادامه یافت ولی نیروهای کشور آبی آموزش و تمرین دیدند که در برابر روش طرح های پشتیبانی و عملیات روانی و با بهره گیری از ظرفیت کامل رسانه های گروهی منطقه ای و با اجرای برنامه های مناسب عملیات روانی اثرات منفی برنامه های تبلیغی دشمن را خنثی نموده و کاهش دهند.



سخنگوی این تمرین تاکتیکی انجام طرح های کمک رسانی ، اعزام اکیپ های درمانی و اجرای اقدامات و طرح های تامینی در منطقه را از بخش های اولیه این تمرین تاکتیکی برشمرد و گفت :همچنین در این مرحله طرح های عملیات روانی بر روی آگاهی ساکنان منطقه نسبت به فعالیت های نیروهای خودی و دشمن مورد ارزیابی قرار گرفت.



گفتنی است قرارگاه تاکتیکی پدافند هوایی خاتم الانبیاء مستقر در منطقه تمرین ماموریت دارد با بهره گیری از توان عملیاتی منطقه پدافند هوایی شمالغرب کشور (تبریز) در قالب کشور آبی و پایگاه های هوایی نیروی هوایی ارتش در منطقه و هواپیماهای بدون سرنشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در قالب کشور نارنجی تمرین تاکتیکی را به صورت دو طرفه برگزار نماید.



این تمرین تاکتیکی در جغرافیایی به وسعت بیش از 50 هزار کیلومتر مربع به مرکزیت منطقه پدافند هوایی شمال غرب (تبریز ) از ساعت 6 صبح امروز آغاز و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت.