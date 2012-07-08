کاهش 14 درصدی وقوع قتل در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول النقی‌پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه استان آذربایجان غربی از نظر جغرافیایی و سیاسی یکی از استان‌های حساس کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: با اقدامات پلیس در این زمینه توانسته ‌ایم در راستای کاهش وقوع جرایم گام‌های خوبی برداریم.

وی از وقوع یک مورد قتل در استان طی سالجاری خبر داد و افزود: در جنوب استان ارتباط غیراصولی یک مرد با خواهر همسرش منجر به قتل شده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اظهار داشت: با سرنخ‌هایی که در صحنه جنایت مانده بود پلیس آگاهی استان توانست قاتل را شناسایی کند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون امنیت در سطح استان آذربایجان غربی به طور کامل برقرار است گفت: در موارد بسیاری شاهد کاهش جرم‌ها در استان هستیم که این امر نشان از همکاری هرچه بیشتر مردم با پلیس و گستردگی فعالیت‌های پلیس استان است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: در سال جاری شاهد کاهش 40 درصدی تجاوز به عنف در آذربایجان غربی هستیم.

وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت نیروی انتظامی به موضوع تجاوز به عنف این موضوع با حساسیت زیاد مورد پیگیری قرار گرفت و توانستیم در این زمینه اقدامات پیشگیرانه و مبارزه ‌ای خود را گسترش دهیم.