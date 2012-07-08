به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این سیستم که با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 150 میلیون ریال خریداری شده و در حال نصب است، قابلیت اندازه گیری میزان بار ناوگان در حین حرکت با سرعت های مختلف را داراست.

کاوه حبیب پور با بیان اینکه پیش از این برای اندازه گیری بار ناوگان از دستگاه باسکول استفاده می شد، ادامه داد: سیستم جدید در مقایسه با دستگاههای باسکول از سرعت بیشتری برای اندازه گیری برخوردار است که استفاده از آن باعث جلوگیری از اتلاف وقت و افزایش دقت اندازه گیری شده و از طرفی از این طریق با رانندگانی که نسبت به حمل بار بیش از حد مجاز اقدام کنند، برخورد می شود.

وی یاد آور شد: حمل بار بیش از حد مجاز نه تنها آسیب جدی به آسفالت جاده ها وارد می کند از طرفی احتمال خطر را افزایش داده و باعث می شود رانندگان نتوانند در شرایط اضطراری عکس العمل مناسبی را برای کنترل وسیله نقلیه از خود نشان دهند.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد که در صورت تامین اعتبار مورد نیاز کلیه پاسگاههای پلیس راه استان به سیستم توزین بار در حال حرکت(WIM) مجهز شوند.