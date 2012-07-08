چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریبا قربانیان دبیر چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی با اعلام جزئیات شرکت دانشجویان در نشست خبری افزود: در این دوره از جشنواره 5 هزار و 113 دانشجو شرکت داشتند که نسبت به دوره گذشته 104 درصد رشد داشته است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 1094 نفر، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با 915 نفر و دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با 281 نفر بیشترین تعداد شرکت کننده در جشنواره را دارند.

قربانیان یادآور شد: 18 هزار و 973 اثر به جشنواره ارسال شده است که نسبت به دوره گذشته 150 درصد رشد داشته است. در بخش هنری بیش از 9 هزار اثر، در بخش نشریات دانشجویی بیش از 4 هزار اثر، در بخش ادبی بیش از 3 هزار اثر، در بخش فناوری اطلاعات 529 اثر، در بخش پژوهشی 484 اثر و در بخش معارف اسلامی 480 اثر ارائه شد.

وی گفت: 10 هزار و 653 اثر از سوی دانشجویان دختر و 7 هزار و 127 اثر از سوی دانشجویان پسر به جشنواره ارائه شد.

در ادامه این نشست، دکتر علی اسدی پور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یادآور شد: جشنواره فرهنگی، به خودباوری دانشجویان علوم پزشکی کمک می کند و امسال با شعار "سلامت حضور، از غیبت تا ظهور" سعی داریم که فعالیت های فرهنگی را در میان دانشجویان نهادینه کنیم.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان اظهار داشت: امسال علاوه بر 6 محور اصلی، زمینه ویژه "اخلاق پزشکی" در جشنواره ارائه می شود که امیدواریم به نهادینه شدن این موضوع در میان دانشجویان علوم پزشکی کمک کند.

شریفی مسئول بخش اجرایی جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی با اشاره به برنامه های جنبی این دوره از جشنواره گفت: دو نمایشگاه از آثار دانشجویان در این چهارمین دوره جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی برپا می شود که یک نمایشگاه به نمایش آثار برگزیده و یک نمایشگاه به تولیدات فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دارد.

وی افزود: در حال رایزنی هستیم که خیابان هنر در این جشنواره ایجاد کنیم تا دانشجویان خلاق به همراه 150 دانشجوی فعال فرهنگی در این خیابان حضور پیدا کنند و آثار هنری خود را ارائه دهند.

مهدی صالحی مسئول مرکز قرآن و عترت معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت نیز در این نشست خبری با اشاره به برنامه های متعدد این مرکز در زمان جشنواره گفت: بخش معارف اسلامی به خوبی آثار خود را در این دوره از جشنواره اجرا می کند.

صالحی همچنین از برگزاری اولین دوره مسابقات قرآن و عترت برای خانواده کارکنان ستادی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این مسابقات در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.