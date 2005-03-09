مجلس بر نوسازي و اصلاح ساختار اداري و مديريت دولت تاكيد كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، براساس بند الف، تبصره 19 لايحه بودجه سال 84، به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود براساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:

به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غير منقول خود را به حساب در آمد عمومي كشور واريز و معادل صددرصد وجوه مذكور تا مبلغ يكصد ميليارد ريال از محل اعتبار يكي از رديف هاي بودجه اي اين سازمان براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن نيازمندان به مصرف برساند.

براساس جزء دوم بند (الف) تبصره 19 مبلغ يكصد و بيست ميليارد ريال از وجوه درآمدي از محل فروش ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك فرسوده متعلق به سازمانها و موسسات دولتي براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي حسب مورد نوع فروش اختصاص مي يابد.

به موجب جزء 2 بند تبصره 19 لايحه بودجه سال 84 به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود از محل فروش اموال منقول و غير منقول مازاد براي بازخريد كاركنان غير ماهر داوطلب با رعايت ماده 146 قانون برنامه چهارم توسعه تسويه نمايند.

به موجب جزء 3 بند (ب) تبصره 19 حقوق و مزاياي حالت اشتغال، بازنشستگي و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه براساس قوانين و مقررات مربوط از كار افتادان كلي شناخته مي شوند، توسط دستگاههاي زيربط تعيين و پرداخت خواهد شد.

دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير كاركنان خود منظور مي نمايند به مستخدمان جانبازان الذكر نيز اعطاء نمايد.

به موجب يك جز از جزء 7 بند (ب) تبصره 19 لايحه بودجه مبلغ دويست ميليارد ريال از وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط و حداكثر بيست ساله در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غير دولتي در همان زمينه گردد.

براساس بند و تبصره 19 لايحه بودجه ... موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و سازمان صدا و سيما و كليه سازمانها و شركتهايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز كليه موسسات و شركتهايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد و به بالا و آزاده اعم از شاغل فوت شده و يا از كار افتاده را كه واجد شرايط عمومي استخدام مي باشند علاوه بر سهميه استخدام ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند.

به موجب بند الحاقي تبصره 19 لايحه بودجه سال 1384 نيز بدهي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف تحت پوشش وزارت تعاون تا ده سال بدون احتساب سود و كارمزد تقسيط و به بانكهاي عامل پرداخت خواهد شد.

اصل بدهي اتحاديه مركزي و اتحاديه هاي استاني و تعاوني هاي فرش دستباف عشايري روستايي كشور تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي پس از حذف سود و كارمزد و خسارات تاخير تاديه محسوب شده پيشين تا ده سال بدون احتساب سود و كارمزد به بانك كشاورزي پرداخت خواهد شد.

همچنين مطابق بند الحاقي 2 تبصره 19 لايحه بودجه سال 84، در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استانها اجازه داده مي شو تا سه درصد از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي و سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلولان با موسسات خيريه مشاركت نمايند و حداكثر 50 درصد از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر به صورت كمك به موسسات خيريه مسكن ساز پرداخت نمايند.