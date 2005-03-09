سناتور آمريكايي: من مي دانم ، لبناني ها براي تفريح در بيروت تجمع كرده بودند! // اميدوارم لبناني ها فريب تعداد تظاهر كنندگان را نخورند

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرنگار واحد مركزي خبردر دمشق به نقل از خبرگزاري شام پرس گزارش داد " ليتنن" گفته است : از آنجايي كه من كوبايي الاصل هستم و مي دانم كه مردم لبنان خيلي خوششان مي آيد ازمدارس ومحل كار خود خارج شوند و درخيابان ها تجمع كنند.

اين نماينده جمهوريخواه آمريكا نا اميد از وحدت گروهها و تشكلهاي لبناني كه در تظاهرات ميليوني ديروز مردم در بيروت تجلي يافت همچنين گفته است : اميدوارم مردم فريب تعداد تظاهركنندگان لبناني را نخورند زير آنها با حفظ حقوق خود از سركارهايشان در بيروت مي آيند.

اين نماينده كه مبتكر طرحي براي آزاد سازي لبنان و سوريه است و قصد دارد طرح خود را به كنگره آمريكا ارائه دهد مدعي شد مردم لبنان بي صبرانه خواهان دميدن روحي به آرزوهاي آزادي خواهانه آنها هستند.

در طرح جديد موسوم به آزاد سازي لبنان و سوريه اجراي مجازات بين المللي عليه سوريه و قطع كمكهاي مالي به كشورهايي كه به سوريه در زمينه تسليحات هسته اي ، شيميايي و ميكروبي كمك مي كنند پيش بيني شده است .