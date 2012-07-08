استفاده از مباحث معنوی مهم ترین هدف ضیافت اندیشه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فرجی ظهر یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان، با اشاره به اینکه در چند سال اخیر ماه رمضان از محدوده زمانی درس دانشگاه ها خارج شده است، افزود: تعطیلات تابستان بهترین فرصت برای استفاده بهینه از این ایام در مسائل معنوی، اخلاقی، تربیتی و قرآنی است.

وی از طرح ضیافت اندیشه به عنوان مهمانی در محضر خدا یاد کرد و اذعان داشت: هدف از این طرح استفاده از مباحث معنوی، اخلاقی، تربیتی و به ویژه مباحث قرآنی در طول تعطیلات است.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان، ماه‌های شعبان و رمضان را بهترین فرصت برای انجام مجموعه اموری دانست که در طول سال انجام نمی شود.

حجت الاسلام فرجی با اشاره به اینکه این طرح در سال های گذشته در ایام ماه مبارک رمضان برگزار می شد، ادامه داد: این برنامه امسال بدلیل تقارن با طرح ضیافت اندیشه نخبگان و ضیافت اندیشه اساتید که از اول ماه رمضان و در مشهد مقدس برگزار می شود در شعبان ماه برگزار می شود.

حجت الاسلام فرجی افزود: پیش بینی ما در سطح دانشگاه های استان حدود 2هزار دانشجو بود که این امر محقق شد و از این تعداد دانشگاه آزاد اسلامی حدود 500 دانشجو را در ماه رمضان تحت پوشش خود قرار می دهد، دانشگاه علوم پزشکی با قریب به 300 دانشجو طرح ضیافت اندیشه را در ماه رمضان برگزار می کند.



وی با بیان اینکه دانشگاه زنجان از دانشگاه های مادر محسوب می شود تصریح کرد: دانشگاه زنجان در اجرای این طرح، دانشجویان دانشگاه های دیگری چون پیام نور و جامع علمی کاربردی را تحت پوشش خود قرار داده و در مجموع با حضور بیش از 700 دانشجو در دانشگاه زنجان در حال برگزاری است.



مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان در خصوص نحوه برگزاری کلاس‌ها در ضیافت اندیشه تصریح کرد: دانشجویان در این طرح در قالب 34 کلاس 40 نفره تقسیم بندی شده اند.

وی محل برگزاری کلاس های دانشجویان پسر را دانشکده کشاورزی و کلاس های دانشجویان دختر را در دانشکده علوم انسانی عنوان کرد.

حجت الاسلام فرجی تعداد اساتید حاضر در این طرح را 17 نفر عنوان کرد و گفت: این تعداد اساتید از دانشگاه های استان و اساتید دعوت شده از قم است.

وی دروس در نظر گرفته شده در این طرح را، اخلاق و کسب مهارت های زندگی اسلامی، دروس انقلاب اسلامی و دروس با عناوین متون قرآنی عنوان کرد و افزود: دانشجویان بر حسب انتخاب واحدشان در کلاس های این سه بخش شرکت می کنند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان، پخش فیلم و برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی را از دیگر برنامه های جانبی طرح ضیافت اندیشه اعلام کرد.

حجت الاسلم فرجی با تقدیر از استاندار زنجان برای برگزاری هر چه بهتر این طرح، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، معاونین آموزشی و فرهنگی دانشگاه ها، ریاست دانشگاه ها و دانشجویان در برگزاری ضیافت اندیشه با دانشگاه زنجان همکاری دارند.