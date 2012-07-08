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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

مکاریان:

300 هزار نفر در استان البرز تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند

300 هزار نفر در استان البرز تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند

کرج – خبرگزاری مهر:‌ مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: ‌300 هزار نفر در استان البرز تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.

مرتضی مکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر 300 هزار نفر در استان البرز تحت پوشش خدمات بهزیستی استان قرار دارند که در سال جاری این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه توانبخشی 21 هزار نفر، دو هزار زن سرپرست خانوار و 280 کودک بی سرپرست و بد
سرپرست تحت پوشش بهزیستی استان البرز قرار دارد و 280 کودک نفر نیز تحت پوشش خانواده ها قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه 2 هزار نفر در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، اضافه کرد: هم اکنون 16 هزار کودک در 250 مهدکودک استان البرز تحت پوشش بهزیستی استان قرار دارد.

مدیرکل بهزیستی استان البرز تصریح کرد: تعداد مددجویان استان البرز فوق العاده زیاد است و جمعیت آن در حال افزایش است.

وی گفت:‌ باید تلاش و کوشش کنیم که به سطح ارائه خدمات دیگر استان های کشور برسیم و در این امر نیازمند حمایت و کمک خیرین هستیم.

کد مطلب 1644986

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