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۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۱۹:۴۷

درجلسه شوراي هماهنگي و فعالان سياسي كاشان عنوان كرد ؛

لاريجاني : تجمع عظيم مردم لبنان قدرت اصيل تفكر اسلامي را در منطقه نشان داد // ايران بايد الگويي از يك حكومت شيعي كارآمد باشد // همه كم كارآمدي ها در كشور به دشمن مربوط نمي شود

دكترعلي لاريجاني نامزداحتمالي اصولگرايان درانتخابات نهم رياست جمهوري گفت: آمريكايي ها مي خواهند با بهانه دموكراسي طرحهاي خود را پياده كنند و ما بايد با آگاهي بخشي و استفاده متقابل از روش خود آنها با آن مقابله كنيم.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي لاريجاني كه عصر امروز براي ديدار با مردم كاشان وارد اين شهر شده بود پس از زيارت مزار شهداي گمنام راوند در جلسه شوراي هماهنگي و فعالان سياسي اين شهر شركت نمود.

وي در اين جلسه با اشاره به تحركات آمريكاييها در منطقه و تجمع اخير مردم لبنان گفت: اگر عميق به مساله لبنان نگاه كنيم متوجه مي شويم كه مساله اين كشور در درون طرح خاورميانه بزرگ دنبال مي شود و بناست كه در اين كشور تغييرات عمده اي ايجاد شود.

لاريجاني گفت: آمريكاييها تحركاتي رادر اين كشور به وسيله عده اي ايجاد كرده اند ولي حركت مردم لبنان كاملا قدرت فكر اصيل اسلامي را در منطقه نشان داد.

وي افزود: نگراني آمريكاييها هم دقيقا از همين قدرت است چرا كه اين تفكر مي تواند در سر راه استعمار نوي آمريكاييها مانع ايجاد كند.

نماينده مقام معظم رهبري در شورايعالي امنيت ملي ادامه داد چنين حركتي را چندي پيش در عراق نيز شاهد بوديم به شكلي كه شيعيان اين كشور نيز در انتخابات پاسخ مناسبي به آمريكاييها دادند.

كانديداي احتمالي اصولگرايان ادامه داد: اگر امروز با تهديدات فراواني مواجه هستيم فرصتهاي زيادي نيز داريم و وقتي شما مي بينيد گرايش به تشيع افزايش يافته اين بستري است كه بايد از آن استفاده كرد.

وي افزود: طريقه استفاده از اين بستر نيز اين است كه مدل ايران به عنوان يك حكومت شيعي يك مدل كارآمد باشد ولي به هر حال ما در كشورمان دچار كم كار آمدي هستيم و اين مساله همه به دشمن مربوط نمي شود .

گفتني است دكتر لاريجاني در ادامه سفر خود با امام جمعه، نخبگان، دانشجويان كاشان ديدار و گفتگو خواهد كرد.

کد مطلب 164500

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