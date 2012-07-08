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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۳

طرح هسته های فرهنگی جوان ظرفیت سازی برای نسل آینده است

طرح هسته های فرهنگی جوان ظرفیت سازی برای نسل آینده است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: شناسنامه هایی که در طرح هسته های فرهنگی جوان تدوین می شود ظرفیت سازی برای نسل آینده است و سبب می شود مشکلات و آسیب های موجود در روستاها شناسایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرویان، ظهر یکشنبه در اختتامیه هسته های فرهنگی جوان با بیان اینکه در طرح هسته های فرهنگی جوان 70 درصد خواهران و 30 درصد برادران شرکت کردند، افزود: انگیزش، بینش، و روش سه عاملی است که برای انجام اقدامات فرهنگی لازم است.

 وی عنوان کرد: باید شناسنامه های فرهنگی و اجتماعی روستاهای خراسان رضوی تکثیر شود و  برای دستگاه های فرهنگی فرستاده شود.

وی با بیان اینکه فعالیت فرهنگی باعث دوام نظام اسلامی می شود تصریح کرد: باید برای جوانان در روستاها ضرورت انجام کار فرهنگی استدلال و مشخص شود چرا که کار فرهنگی افزایش مدیریت ملی و همگرایی را به دنبال دارد.

حجت الاسلام مرویان با بیان این مطلب که جوانان پر نشاط، پر تحرک و آرمان گرا هستند، افزود: صراحت، صمیمیت و تحول گرا بودن از دیگر خصیصه های جوانان است و آنان می توانند با داشتن این شاخصه ها در زمینه اقدامات فرهنگی تحول ساز باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: کار فرهنگی یک صدقه جاریه و اقدامی ارزشمند است اما گاهی کار فرهنگی با تحقیر کردن و کم توجهی به مخاطب و افراط و تفریط سبب آزار مخاطب می شود.

در ادامه این مراسم مدیر کل ورزش و جوانان اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان هسته های فرهنگی جوان را حمایت می کند و حاضر است تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار این هسته ها بگذارد

علی اکبر هاشمی جواهری ادامه داد: این هسته ها رسالت بسیار سنگینی  داشته و در واقع پل ارتباطی استان خراسان رضوی با اهالی روستا هستند.

کد مطلب 1645002

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