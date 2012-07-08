اجرای عملیات جدول گذاری معابر شهرستان قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عظیمی اظهار داشت: عملیات جدولگذاری خیابان آزادی که قبلا حدفاصل میدان 9 دی تا میدان مصلی به پایان رسیده بود و در حال حاضر لاین غربی آن در دست انجام است که تاکنون 60 متر نیز جدولگذاری شده است.



وی گفت: این اقدام با هدف ارتقای سطح کیفی معابر، افزایش خدمات رسانی به شهروندان و بهسازی منظر شهری انجام شده است که با اتمام عملیات جدول گذاری در لاین غربی خیابان آزادی، لاین شرقی آن نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.



برگزاری مسابقه مقاله نویسی با عنوان به سوی ظهور در قدس

خانه فرهنگ شهدای سرخ حصار سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس به مناسبت میلاد با سعادت امام زمان(عج) اقدام به برگزاری مسابقه مقاله نویسی به سوی ظهور کرده است که در این زمینه علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می توانند مقالات خود را با همین موضوع تا 20 تیرماه جاری به آدرس میدان 9 دی، بلوار شهید حاج قاسم اصغر، خانه فرهنگ شهدای سرخ حصار ارسال کنند.



در برگزاری این مسابقه به بهترین مقاله های ارائه شده در این مسابقه جوایز نفیسی اهداء خواهد شد. همچنین شماره تلفن 46844484 پاسخگوی شهروندان درباره این مسابقه است.

برگزاری مسابقه آذین بندی معابر در اعیاد شعبانیه



مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گفت: به مناسبت میلاد با سعادت امام زمان (عج)، خانه فرهنگ علامه دهخدا اقدام به برگزاری مسابقه بهترین آذین بندی با عنوان نورباران کرد.



داوود حبیبی اظهار داشت: این سازمان به منظور تشویق مردم به برگزاری با شکوه جشن ها موازی با آداب اسلامی و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، محله و خیابان های نمونه را با در نظر گرفتن فاکتورهای زیبایی و کاهش آلودگی های بصری از جمله پاکسازی پوسترها، برچسبها از نمای ساختمانها در محورهای اصلی شهر، استفاده از پرچم جمهوری اسلامی جذابیت بصری، با توجه به رعایت اصول نورپردازی، عدم ایجاد آلودگی نوری، استفاده از لامپ های کم مصرف و عدم مصرف انرژی برق به میزان بالا، به عنوان محله های برتر انتخاب کنیم که در پایان 8 گروه که تمام فاکتورهای موردنظر را رعایت کرده بودند، و محله ی خود را بهترین و زیباترین شکل ممکن آذین بندی کرده بودند، انتخاب و برگزیده شدند.

مشکلات ترافیکی محورهای تهران، شهریار، اندیشه و سه راه شهریار بررسی شد



جلسه ای پیرامون معضلات و مشکلات ترافیکی محور تهران، شهریار، اندیشه و سه راه شهریار(دپو) با حضور مسئولان مربوطه در شهر باغستان شهرستان شهریار برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد که مسئولان مربوطه به همراه محمد صادق کولیوند شهردار باغستان از این مناطق بازدید میدانی داشته باشند و با همکاری شهرداری منطقه 21 تهران، در بزرگراه فتح تابلوها و علائم متعلق به شهر باغستان نصب شود.

روند اجرای پروژه های عمرانی در شهریار بررسی شد



سعید حسینی شهردار شهریار به همراه معاون فنی عمرانی از پروژه های عمرانی شهر بازدید کرد و در جریان روند اجرای آنها قرار گرفت. در این بازدید میزان پیشرفت، نحوه اجرا و موانع و مشکلات احتمالی پروژه‌ها بررسی شد.

از مهمترین این پروژه ها می توان به ورزشگاه چند منظوره عباس آباد، استخر و سونای امیریه، پارک پردیس و 22 بهمن، سالن ورزشی جعفریه و چند پروژه دیگر اشاره کرد.

ترمیم معابر قدس اولویت معاونت فنی و عمرانی است



معاونت فنی و عمرانی شهرداری قدس گفت: طی سال جاری برنامه‌های مختلفی برای ترمیم و روکش آسفالت معابر انجام شده است که در این زمینه ترمیم کوچه های رضوان 3 و4 روکش نوار حفاری 24 متری رضوان در بلوار 30 متری شورا در حال انجام است.



وی افزود: 323 تن آسفالت جهت روکش کردن موارد فوق انجام شده که در مجموع دو هزار و 900 مترمربع از معابر فوق بهسازی شده، در این زمینه بهسازی، ترمیم و روکش آسفالت در سراسر معابر شهرستان قدس با جدیت در حال انجام است.