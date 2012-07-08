به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر محرابیان بعدازظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه مهر ماندگار سیمان مارگون درشهرستان بویراحمد گفت: سیمان مارگون در سال تولید ملی می‌تواند پشتوانه خوبی برای تولید هر چه بیشتر و اجرایی کردن فرمان مقام معظم رهبری در این منطقه باشد.

وی با اشاره به توان صادراتی سیمان مارگون به کشورهای حاشیه خلیج فارس بیان داشت: سیمان مارگون با ظرفیت سه هزار تن می‌تواند بخش عمده‌ای از سیمان منطقه غرب و جنوب کشور را تأمین کند.

محرابیان عنوان کرد: این کارخانه به واسطه قرار گرفتن در محور ترانزیتی شمال به جنوب کشور تحت عنوان محور پاتاوه - دهدشت، می تواند قسمتی از محصولات خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کند.

وی تصریح کرد: این پروژه بزرگ با اعتبار 180 میلیارد تومان و با مشارکت 60 درصدی بخش خصوصی و40 درصدی بانک تاکنون 63 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مسئول طرح‌های مهر ماندگار کشور افزود: تاکنون 60 میلیاردتومان برای این پروژه هزینه شده است.

وی تاکید کرد: فاز نخست این پروژه باید تا اسفندماه امسال و فاز آخر آن نیز چهار ماه بعد یعنی تا پایان خرداد ماه سال 92 به بهره‌برداری برسد.

محرابیان با اشاره به اعتبارات تخصیصی به این پروژه گفت: دولت به تعهدات خود در این زمینه پایبند است و تسهیلات را به موقع برای ادامه کاردر این پروژه بزرگ ملی پرداخت خواهد کرد.

وی اظهار داشت: امیدواریم در وقت باقی‌مانده با تلاش و شتاب بیشتری به عملیات اجرایی آن پرداخته شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور گفت: دستگاه‌های مورد نیاز این پروژه خریداری و برخی از آن‌ها تعبیه شده است.

وی عنوان کرد: تحریم‌ها هیچ اثری در خرید ملزومات کارخانه سیمان نداشته و کارها طبق روال عادی و معین خود پیش خواهد رفت.

محرابیان افزود: در صورت تخصیص اعتبارات این پروژه به موقع تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار می گیرد.