به گزارش خبرنگار مهر، حسین پوررحیم در حاشیه مراسم افتتاحیه فاز 2 هتل سنگی کندوان در نشست خبری با بیان اینکه فاز 2 این هتل 115 درصد رشد داشته است، گفت: فاز نخست این هتل 622 متر است که در فاز 2، 701 متر به آن افزوده شده و امیدواریم در فاز 3، 25 کران به ظرفیت هتل افزوده شود.
وی ادامه داد: تلاش می شود این مجموعه با آسانسور و پله برقی مجهز شود و برای آنکه این موضوع مانع ثبت جهانی این اثر نشود ظاهر این پله برقی همانند صخرهها طراحی می کنیم.
پوررحیم با اشاره به اینکه اعتبار پیش بینی شده برای فازهای آینده این هتل 5 میلیارد تومان پیشبینی شده گفت: با همکاری سازمان تربیت بدنی دیواری برای صخره نوردی در این هتل پیش بینی شده.
وی در توضیح تاخیر بهره برداری فاز 2 هتل صخره کندوان گفت: مسئولیتهایی بر عهده شرکت توسعه گردشگری گذاشته بودند که در وظیفه ما نبود مانند ایجاد سرویسهای بهداشتی و ... بنابراین این پروژه زمان بیشتری برای تکمیل برد. همچنین نحوه احداث اتاقها به صورتی نبود که از م هندسی دانش روز استفاده شود و باید از افراد محلی که سالها کارشان کندن صخره بود استفاده میکردیم.
پوررحیم در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا برای کندن صخرهها از سازمان محیط زیست نیز مجوزهای لازم کسب شده است، گفت: این صخرهها جزو آثار تاریخی بودند و از سنگهای آتشفشانی سخت محسوب می شود بنابریای نیازی به مجوز محیط زیست نیست و هیچگونه از فعالیتهای ما اثر تخریبی بر محیط زیست روستا ندارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد احتمال رانش زمین و ایمنی هتل گفت: سالهاست خانههای صخرهای این منطقه پابرجاست و از بین نرفته است و هیچگونه احتمال خطری وجود ندارد.
پوررحیم در پاسخ به پرسش دیگر مهر در رابطه با افزودن ظرفیت خانههای روستایی به هتل گفت: استفاده از این ظرفیت بسیار در توسعه هتل مفید است و ما تلاش بسیار برای انتقال این خانهها به مجموعه هتل کردیم اما هیچ روستایی حاضر نبود خانههای خود را واگذار کند.
در ادامه آقامیری در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص میزان استقبال مسافران در طول سال از هتل کندوان گفت: ضریب اشغال هتل 60 تا 70 درصد است و ابتدای اردیبهشت تا شهریورماه هیچ جای خالی ندارد و به همین دلیل بود که فاز 2 طی 1.5 سال پس از طراحی به بهره برداری رسید.
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