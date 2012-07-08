دخالت رئیس پلیس دبی در ترور المبحوح/همکاری با موساد و سیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وطن، مرکز مطالعات و اطلاع رسانی امارات(ایماسک) جزئیات جدیدی از ترور محمود المبحوح عضو ارشد حماس و دخالت ضاحی خلفان رئیس پلیس دبی در ترور وی در سال 2010 در یکی از هتلهای دبی منتشر کرد.

در این گزارش که به استناد گفته های یک منبع رسانه ای امارات تهیه شده است، آمده است : محمود المبحوح یکی از موسسان گردانهای قسام وابسته به حماس سالها پس از شعله ور شدن انتفاضه فلسطین به خارج از غزه سفر می کند. وی با گذرنامه های جعلی و اسامی مستعار با آگاهی اطلاعات سوریه جابجا می شد و دیدارهایی از سوریه، ایران، چین و برخی کشورهای دیگر داشته است.

این منبع می افزاید: عمده فعالیت المبحوح در سوریه بود اما مدتی بعد تصمیم می گیرد به امارات سفر کند تا در آنجا سکنی گزیند. وی مسئول خرید سلاح وجمع آوری پول از کشورهای حوزه خلیج فارس برای حماس بود.

در این گزارش آمده است: دستگاه اطلاعاتی امارات از فعالیتهای المبحوح اطلاع داشت و ضاحی خلفان پرونده را در اختیار گرفت و از محمد دحلان رئیس دستگاه امنیت وقت تشکیلات خودگردان خواست که اطلاعاتی از محمود المبحوح برای وی ارسال کند.

این اطلاعات به پلیس دبی رسید اما ناکافی بود. اطلاعات از طریق جاسوسان سیا در دستگاه پلیس دبی به دست موساد اسرائیل می رسد و آنها موفق به کشف مکان المبحوح می شوند.

مزدوران موساد و سیا در هتل "روتانای" دبی و در اتاق 103 اتاقی اجاره می کنند و به مدت دو هفته وی را زیر نظر می گیرند. سیا به ضاحی خلفان اطمینان می دهد که المبحوح کشته نخواهد شد و آنها می خواهند منابع مالی حماس را بشناسند که به دنبال آن خلفان به معاونش دستور می دهد تدابیر نظارتی بر المبحوح و حسابهای بانکی اش را بیشتر و مکالمات وی را شنود کنند و افرادی که با وی مرتبط هستند، مشخص کنند.

در این گزارش ذکر شده است : پس از دو هفته جمع آوری اطلاعات پرونده از خلفان به هماهنگ کننده سیا در دبی داده می شود و سه هفته بعد خبر ترور وی منتشر می شود.

این منبع رسانه ای بیان کرد: موضوع ترور المبحوح با آگاهی کامل خلفان بوده است، زیرا وی از توطئه سیا و موساد آگاه بوده است و ضاحی خلفان عده ای را مامور مراقبت از المبحوح کرده است و پرونده را وی به سیا داده است تا شرایط برای ترور وی از سوی موساد فراهم شود.

این منبع همچنین به نقش محمد دحلان در ترور المبحوح اشاره می کند.