تظاهرات علیه ناتو ادامه دارد/ حمله مسلحانه در اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دهها حزب سیاسی و مذهبی امروز یکشنبه با برگزاری تظاهراتی در سراسر پاکستان خشم خود را از تصمیم دولت برای بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو نشان دادند.

معترضین پس از برگزاری تظاهرات در چندین شهر در ولایت پنجاب راهی اسلام آباد می شوند و این تظاهرات فردا دوشنبه در پایتخت پایان می یابد.

مسیر تدارکاتی ناتو در اقدامی تلافی جویانه برای حمله نیروهای ناتو به یکی از پایگاههای مرزی پاکستان و کشته شدن 24 پاکستانی مسدود شده بود و با عذرخواهی رسمی روز گذشته آمریکا، باز شد.

عذرخواهی رسمی، توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین در شمال غرب پاکستان و افزایش نرخ کامیون های عبوری ناتو از جمله شروط این کشور برای آمریکا بود؛ اما ایالات متحده در این مدت تنها با فشار و تهدید به قطع کمک های مالی تلاش کرد تا پاکستان را وادار به بازگشایی این مسیر کند.

این رسانه چینی در خبری دیگر افزود: ساعت 17 روز شنبه در پی حمله افراد مسلح ناشناس به یک ایست بازرسی پلیس در شهر اسلام آباد دست کم یک پلیس کشته شد.

همچنین شبکه تلویزیونی آریا گزارش داد که در پی تبادل آتش میان نیروهای امنیتی و ربایندگان مسلح در جنوب غرب پاکستان چهار نفر کشته شدند.

این حمله زمانی روی داد که نیروهای امنیتی عملیاتی را در تلاش برای آزادی پزشکی آغاز کردند که توسط افراد مسلح در 60 کیلوکتری جنوب شهر کویته پایتخت ایالت بلوچستان ربوده شده بود.

به نوشته شینهوا، پلیس پاکستان اعلام کرد که در پی تیراندازی در شهر کراچی یک مقام وزارت اطلاعات پاکستان و سه فرد دیگر کشته شدند.