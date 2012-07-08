العربی قطر قهرمان شد/ نماینده چین سهمیه جهانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار مرحله نهایی بیست و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا امروز یکشنبه در شانگهای چین برگزار شد که طی آن تیم العربی قطر با نتیجه 3 بر یک مقابل تانگ دیناسیتی به برتری دست یافت.
العربی قطر در حالی برنده این بازی شد که گیم اول را با نتیجه (25 بر 17) واگذار کرد اما در سایر گیمها با نتایج (25 بر 17)، (25 بر 23) و (25 بر 22) به برتری دست یافت. حسین پورکاشیان این بازی را قضاوت کرد.
نماینده قطر با کسب این پیروزی به عنوان قهرمانی بیست و سومین دوره رقابتهای باشگاههای آسیا دست یافت. این برای نخستین بار بود که نمایندهای از قطر عنوان قهرمانی این رقابتها را از آن خود کرد.
البته با وجود قهرمانی تیم العربی قطر، سهمیه مسابقات باشگاههای جهان از آن تیم نایب قهرمان یعنی نماینده چین شد، چرا که الریان قطر میزبان پیکارهای جهانی است و از هر کشور یک نماینده در این رقابتها شرکت خواهد داشت.
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