العربی قطر قهرمان شد/ نماینده چین سهمیه جهانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار مرحله نهایی بیست و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا امروز یکشنبه در شانگهای چین برگزار شد که طی آن تیم العربی قطر با نتیجه 3 بر یک مقابل تانگ دیناسیتی به برتری دست یافت.

العربی قطر در حالی برنده این بازی شد که گیم اول را با نتیجه (25 بر 17) واگذار کرد اما در سایر گیم‏ها با نتایج (25 بر 17)، (25 بر 23) و (25 بر 22) به برتری دست یافت. حسین پورکاشیان این بازی را قضاوت کرد.

نماینده قطر با کسب این پیروزی به عنوان قهرمانی بیست و سومین دوره رقابت‏های باشگاه‏های آسیا دست یافت. این برای نخستین بار بود که نماینده‎ای از قطر عنوان قهرمانی این رقابت‏ها را از آن خود کرد.

البته با وجود قهرمانی تیم العربی قطر، سهمیه مسابقات باشگاه‏های جهان از آن تیم نایب قهرمان یعنی نماینده چین شد، چرا که الریان قطر میزبان پیکارهای جهانی است و از هر کشور یک نماینده در این رقابت‏‎ها شرکت خواهد داشت.