اعزام مبلغ به روستاهای با جمعیت بیش از 500 نفر در ماه رمضان

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت ها و اقدامات این نهاد در ماه مبارک رمضان گفت: در دهه آخر ماه شعبان که تحت عنوان بهداشت مساجد نامگذاری شده است، بحث غبارروبی، عطرافشانی و تجهیز کتابخانه های مساجد به قرآن و کتابها و ادعیه ها خاص این ماه دردستور کار اداره تبلیغات اسلامی استان البرز خواهد بود.

وی افزود: این اقدام با مشارکت مردم و امور مساجد استان صورت خواهد گرفت.

وی همچنین از اعزام مبلغ به روستاهای با جمعیت بیش از 500 نفر دراستان خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری و مساعدت استانداری البرز در ماه مبارک رمضان صورت می گیرد.

حجت الاسلام مسعودی تصریح کرد: طی جلسات متعددی که با فرمانداران و بخشداران نقاط مختلف استان تشکیل شده، زمینه حضور و اسکان مبلغان در این روستاها فراهم شده است.

وی گفت: سال گذشته در استان البرز هشت هزار و 945 اعزام مناسبتی مبلغ توسط اداره کل تبلیغات اسلامی و ادارات تابعه صورت گرفت که امیدواریم امسال این رقم افزایش یابد.

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز بر ضرورت حضور مبلغان و ارتباط روزافزون آنها با آحاد جامعه به ویژه جوانان تاکید کرد و گفت: مبلغان باید به گونه ای رفتار کنند که جذب کننده جوانان و نوجوانان بوده و شیوه عملی آنان در قالب آئینه تمام نمای ارزشها و احکام اسلامی، الگوی جامعه باشد.

