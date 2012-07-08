تیم کشتی فولاد ماهان قهرمان مسابقات جوانان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مسابقات لیگ کشتی آزاد منطقه 5 جوانان کشور در سالن فجر بوشهر برگزار شد و طی آن تیم فولاد ماهان اصفهان با درخشش کشتی گیرانش توانست به عنوان قهرمانی دست یابد.

در این مسابقات که به صورت مجتمع و با حضور تیم های خوزستان، بوشهر، اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری برگزار شد آزادکاران تیم فولاد ماهان با هدایت مصطفی میرزایی توانستند با برتری مقابل حریفان، بر سکوی نخست بایستند.

تیم های خوزستان و بوشهر نیز در جایگاه دوم و سوم این مسابقات قرار گرفتند.

همچنین در مسابقات کشتی نوجوانان که همزمان در بوشهر و در اوزان 10 گانه برگزار گردید تیم فولاد ماهان با هدایت علی ذاکری پس از تیم های خوزستان و بوشهر در مکان سوم قرار گرفت.

بر اساس این گزارش عارف خلفیان کشتی گیر تیم جوانان فولاد ماهان به عنوان فنی ترین کشتی گیر این دوره از مسابقات انتخاب شد.

شایان ذکر است ؛ دور برگشت این مسابقات طی روزهای 24 و 25 تیرماه به میزبانی یکی از دو استان اصفهان یا خوزستان برگزار خواهد شد.