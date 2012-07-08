درمان قطع نخاع با سلولهای جنینی/ تولید ژن برای رفع ضایعات نخاعی

دکتر محمد تقی جغتایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به درمانهای رایج در زمینه ضایعات نخاعی، افزود: در روشهای متداولی که برای درمان ضایعات نخاعی به کار می رود سعی می شود تا با اقدامات توانبخشی و رفع التهاب نخاعی نسبت به درمان این نوع ضایعات اقدام شود.

رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه درمان ضایعات نخاعی در این مرکز، اظهار داشت: برای درمان ضایعات نخاعی استراتژیهایی در نظر گرفته می شود که این استراتژیها تاکنون به عنوان روشهای درمانی رایج معرفی نشده و در فاز آزمایشگاهی است.



وی استفاده از فاکتورهای رشد مغزی را یکی از این استراتژیها نام برد و اظهار داشت: در این روش فاکتورهای رشد تزریق می شود و اثرات آن در درمان ضایعات نخاعی مورد بررسی قرار می گیرد.



جغتای ژن تراپی (درمان با ژن) را از دیگر استراتژیهای درمانی دانست و در این باره توضیح داد: در این روش با دستکاری ژنها اقدام به از بین بردن فاکتور بیماری و یا تولید ژنی خاص برای درمان ضایعات نخاعی می شود.



وی سلول درمانی را از دیگر روشهای درمانی برای ضایعات نخاعی عنوان کرد و ادامه داد: در این روش با استفاده از انواع سلولهای بنیادی روشهایی برای درمان این نوع ضایعات ارائه می شود.



جغتایی با بیان اینکه این استراتژیها با اجرای 8 پروژه تحقیقاتی در این مرکز به کاربرده شد، تاکید کرد: این مطالعات در فاز آزمایشگاهی و حیوانی بوده است و نتایج مطلوبی از این آزمایشها به دست آوردیم ولی این استراتژیها نمی تواند به عنوان روش درمانی برای بیماران ضایعات نخاعی به کار برده شود.



رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تاکید بر اینکه هر یک از این روشهای درمانی به تنهایی برای درمان ضایعات نخاعی کمکی به درمان این نوع بیماران نخواهد کرد، توضیح داد: درمان ضایعات نخاعی با استفاده از سلولهای بنیادی بسیار مشکل است از این رو به نظر می رسد در آینده برای درمان این نوع ضایعات نیاز به روشهای ترکیبی با استفاده از روشهای مختلف است.



جغتایی، با اشاره به برخی پروژه های اجرایی شده در این زمینه، یادآور شد: در یکی از این پروژه ها در محیط آزمایشگاهی با استفاده از سلولهای بنیادی جنینی و غیر جنینی مطالعاتی در زمینه درمان قطع نخاع و ضایعات نخاعی شد و نتایج مناسبی را در روند بهبود دریافت کردیم.



این محقق با بیان اینکه نتایج به دست آمده در فاز آزمایشگاهی است، اضافه کرد: روشهای درمانی ارائه شده بر روی مدلهای حیوانی بوده است.