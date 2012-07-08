فیروزکوه می تواند میزبان 800 هزار دانش آموز استان تهران باشد

رحیم زمانی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از برگزاری پایگاه ها و اردوهای تابستانی، تعلیم وتعلم عملی به دانش آموزان است؛ چراکه دراین پایگاه ها قریحه ذاتی دانش آموزان رشد پیدا می کند.

وی تأکید کرد: در این صورت، دانش آموزان در محیط جمعی قرار گرفته و با خلقیات هم بیشتر آشنا می‌ شوند واین مهم برای تعاملات اجتماعی مورد استفاده آنها قرارمی ‌گیرد.

مدیرکل آموزش پرورش شهرستانهای استان تهران افزود: دانش آموزان شرکت کننده در این پایگاه ها و اردوها باید با بهره گیری از امکانات و داشته های خود و استفاده از کلاسهایی که در پایگاه های تابستانی برگزار می‌ شود، به آنچه می‌ خواهند برسند و از کلاسها و اردوهای مختلف نیز بهره ببرند.

کشور ایران دشمنان بالفعل و بالقوه زیادی دارد

وی در بخش دیگری از این گفتگو بیان داشت: کشور ایران دشمنان بالفعل و بالقوه زیادی دارد و دشمنان انقلاب از 33 سال قبل تا کنون تلاشهای گسترده ای برای متلاشی کردن ایران داشته اند.

زمانی ادامه داد: در ابتدای انقلاب، دشمنان می خواستند زیرساختها را خراب کنند و کم کم وارد جنگ نرم یا فرهنگی شدند و برای این کار بهترین مکان را آموزش و پرورش دانستند.

وی دیگر برنامه های دشمنان را شکاف بین مردم و نظام، جدایی دین از سیاست و تلاش برای تخریب روحیات نونهالان و نوجوانان دانست و افزود: به همین دلیل است که لزوم برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان ضروری است.

مدیرکل آموزش پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: دشمنان برای متزلزل کردن نهاد خانواده شدیداً کار می کنند و تمام دنیا نگاهش به بعد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران است و نمی خواهند که ایران محور جهان اسلام شود.

این مسئول همچنین اشاره ای به برنامه های مهم وزارت آموزش و پرورش داشت و افزود: ایجاد پایه ششم ابتدایی، ایجاد سند تحول در تولید محتوا، تشکیل مدارس قرآنی، افزایش مدارس خاص، متمرکز شدن مدارس نمونه دولتی در همان شهر، بها دادن به ورزشهای پایه و تغییر محتوای درسی که امسال در پایه اول، دوم و ششم انجام گرفته و ساخت مدارس ایرانی اسلامی که در آن همه نکات فرهنگی و آموزشی دیده می شود، از جمله این برنامه هاست.