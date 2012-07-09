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۱۹ تیر ۱۳۹۱، ۸:۴۲

موسوی در گفتگو با مهر:

جشنواره دستاوردهای کانون‌های فرهنگی مساجد البرز برگزار می‌شود

جشنواره دستاوردهای کانون‌های فرهنگی مساجد البرز برگزار می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد گفت: به منظور معرفی دستاوردها و توانمندی های کانون های فرهنگی مساجد استان البرز، نمایشگاه و جشنواره دستاوردهای کانون های فرهنگی مساجد برگزار می شود.

حجت الاسلام سید اکبر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای کانون های فرهنگی مساجد استان البرز در هفته مساجد برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: تمامی کسانی که تحت پوشش کانون های فرهنگی مساجد در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، دینی و ورزشی دارای رتبه و مقامی شده اند در این نمایشگاه معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام موسوی افزود: دستاوردهای این افراد به معرض نمایش گذاشته شده و از آنها تقدیر خواهد شد تا ضمن معرفی توان و پتانسیل جوانان مساجد برای اولین بار، زمینه جذب و حضور افراد بیشتری در کانون های فرهنگی مساجد فراهم آید.

وی گفت: افراد و نخبگان برتر درنمایشگاه استانی مشخص و در جشنواره کشوری کانون های فرهنگی مساجد که در بهمن ماه برگزار خواهد شد، حضور خواهند یافت.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی مساجد استان البرز بر ضرورت تعامل و همکاری نهادهای فرهنگی و عدم موازی کاری مابین آنها تاکید کرد و گفت: تعامل روزافزون نهادهای فرهنگی و تجمیع بودجه و اعتبارات و به کارگیری آن در مسیری یکسان و هدفمند رشد و تعالی امور فرهنگی استان را رقم خواهد زد.

وی در خصوص تعداد افراد تحت پوشش کانون های فرهنگی مساجد در البرز گفت: در حال حاضر 20 هزار نفر در کانون های فرهنگی مساجد و به ویژه در طرح های اوقات فراغت این کانون ها شرکت کرده اند.

کد مطلب 1645112

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