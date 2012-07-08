تشدید اقدامات کنترلی و ترافیکی در لرستان همزمان با سفرهای تابستانی

سرهنگ هویدا تزار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شروع فصل تابستان و تعطیلی مدارس و موسسات آموزش عالی طرح تابستانی کنترلی و ترافیکی در همه محورهای مواصلاتی استان لرستان اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را انضباط و ایمنی عبور و مرور در سطح محورهای مواصلاتی لرستان دانست و گفت: همچنین برخورد با تخلفات حادثه ساز، تعامل با سازمانها و دستگاه های مربوطه در امر تسهیل و تسریع در عبور و مرور از دیگر اهداف اجرای طرح تابستانه پلیس راه استان است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه نوبت اول اجرای این طرح از 31 خرداد ماه سالجاری تا 20 تیرماه است، ادامه داد: همچنین نوبت دوم اجرای طرح تابستانه پلیس راه لرستان از 29 مردادماه سالجاری تا 31 شهریورماه خواهد بود.

سرهنگ تزار همچنین بهره گیری از حداکثر امکانات و توان پرسنلی و تجهیزاتی در جاده ها، اعمال مقررات توام با عطوفت و احترام، تقویت واحدهای اجرایی و آموزش کارکنان را از جمله تدابیر اندیشده شده در قالب این طرح دانست.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح برابر قانون جدید رسیدگی به تخلفات با رانندگان و سرنشینان فاقد کمربند ایمنی، تخلفات حادثه ساز مانند سبقت و سرعت غیر مجاز، انحراف به چپ و نقص فنی برخورد خواهد شد.