برپایی دهمین جشنواره امام رضا (ع) در 186 نقطه جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد جعفری دبیر دهمین جشنواره بین المللی رضوی امروز در نشستی خبری با بیان این مطلب افزود: این جشنواره با 888 برنامه به نیت امام هشتم در بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری، پژوهشی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، ویژه، سینمایی، مطبوعاتی و رسانه‌های دیجیتال برگزار می‌شود که 14 استان مجری برگزاری با موضوع فرهنگی، 13 استان موضوع علمی پژوهشی، 13 استان موضوع هنری، 5 استان موضوع سینمایی، 2 استان موضوع مطبوعاتی و رسانه‌های دیجیتال و 8 استان موضوع کودک و نوجوان هستند.



وی یادآور شد: مراسم افتتاحیه جشنواره در سالروز ولادت حضرت معصومه (س) در قم و مراسم اختتامیه همزمان با سالروز ولادت امام رضا (ع) در مشهد برگزار خواهد شد.



جعفری ادامه داد: بخش بین‌المللی جشنواره در 48 کشور و 186 نقطه از جهان با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.



وی اضافه کرد: سایر بخش‌های این جشنواره شامل بزرگداشت 150 امامزاده، بزرگداشت قدمگاه‌های امام رضا، دانشگاهیان با محوریت 11 دانشگاه اصلی کشور، نمایشگاه، بخش عمومی جشنواره با 182 برنامه با موضوعات فرهنگی، هنری، سینمایی و نمایشگاهی در استان‌های مختلف کشور است.



دبیر دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) افزود: بخش فرهنگی ورزشی با همکاری وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود که مسیر هجرت امام رضا از خاک شلمچه تا مشهد است.



وی ادامه داد: در بخش روستایی برای هر استان 5 روستای محوری را مشخص کردیم و مورد دیگر بخش جشن های دهه کرامت است که شامل ساماندهی جشن‌های مردمی است.



جعفری خاطرنشان کرد: به علت تقارن دهه کرامت با هفته دفاع مقدس، ویژه برنامه‌ای در شلمچه به منظور استقبال و یاد روز امام رضا (ع) و یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس در دروازه ورودی برگزار می‌شود.



وی افزود: برگزاری همایش ایثار و شهادت در فرهنگ رضوی، بیان خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس، تدوین دانشنامه امام رضا (ع)، ترجمه فارسی و انگلیسی صحیفه رضویه و کتاب معجزات حضرت و ... از دیگر برنامه‌های در دست اقدام در این جشنواره است.



جعفری به تدوین هشت عنوان کتاب با موضوع آثار پژوهشی 9 دوره قبل جشنواره اشاره کرد و گفت: تدوین بانک اطلاعاتی پژوهشگران رضوی، سند چشم انداز 10 ساله، راه اندازی کتابخانه دیجیتال رضوی و ... از دیگر مواردی است که در حال انجام کار کارشناسی است.



وی ادامه داد: 18 سازمان دولتی با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در برگزاری دهمین جشنواره رضوی مشارکت دارند و با هدف شناسایی و تجلیل از پدیدآوردندگان آثار فرهنگ رضوی و معرفی 16 خادم فرهنگ رضوی بر پا می‌شود.