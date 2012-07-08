به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر این اساس عنوان امتیازآورترین بازیکن این دوره از مسابقات والیبال باشگاههای آسیا به "کریستین پمپل"، قطر پاسور آلمانی تیم العربی قطر رسید و "سعید الحتمی"، پاسور تیم العربی نیز به عنوان بهترین پاسور مسابقات انتخاب شد.
"جیاهو تنگ"، لیبروی تیم تانگ دیناسیتی چین نیز به عنوان بهترین لیبروی مسابقات برگزیده شد. هر دو عنوان بهترین زننده سرویس و ارزشمند ترین بازیکن مسابقات به ه"یدالگو سالوادور"، بازیکن کوبایی الاصل العربی اختصاص یافت.
بیست و سومین دوره مسابقات والیبال باشگاههای آسیا امروز با قهرمانی تیم العربی قطر در شانگهای چین به پایان رسید. در پایان این رقابتها تانگ دیناستی و کاله نیز در ردههای دوم و سوم این رقابتها قرار گرفتند. رده بندی کامل تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
1- العربی قطر
2- تانگ دیناستی چین
3- کاله ایران
4- آلماتی قزاقستان
5- چانبوری تایلند
6- ویتنام
7- تورای ژاپن
8- هند
9- میگراسیا ترکمنستان
10- - ساماتور اندونزی
11- میانمار
12- اتصالات افغانستان
13- ازبکستان
14- القادسیه کویت
15- بویان اوخا مغولستان
16- سنگاپور
2- تانگ دیناستی چین
3- کاله ایران
4- آلماتی قزاقستان
5- چانبوری تایلند
6- ویتنام
7- تورای ژاپن
8- هند
9- میگراسیا ترکمنستان
10- - ساماتور اندونزی
11- میانمار
12- اتصالات افغانستان
13- ازبکستان
14- القادسیه کویت
15- بویان اوخا مغولستان
16- سنگاپور
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