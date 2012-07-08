به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر این اساس عنوان امتیازآورترین بازیکن این دوره از مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا به "کریستین پمپل"، قطر پاسور آلمانی تیم العربی قطر رسید و "سعید الحتمی"، پاسور تیم العربی نیز به عنوان بهترین پاسور مسابقات انتخاب شد.

"جیاهو تنگ"، لیبروی تیم تانگ دیناسیتی چین نیز به عنوان بهترین لیبروی مسابقات برگزیده شد. هر دو عنوان بهترین زننده سرویس و ارزشمند ترین بازیکن مسابقات به ه"یدالگو سالوادور"، بازیکن کوبایی الاصل العربی اختصاص یافت.

بیست و سومین دوره مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا امروز با قهرمانی تیم العربی قطر در شانگهای چین به پایان رسید. در پایان این رقابت‎ها تانگ دیناستی و کاله نیز در رده‎های دوم و سوم این رقابت‎ها قرار گرفتند. رده بندی کامل تیم‏های شرکت کننده در مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا به شرح زیر است: