  1. ورزش
۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۱

والیبال جام باشگاه‎های آسیا/

محمودی و غلامی در جمع بهترین‎ها قرار گرفتند/ اعلام رده‎بندی 16 تیم شرکت کننده

محمودی و غلامی در جمع بهترین‎ها قرار گرفتند/ اعلام رده‎بندی 16 تیم شرکت کننده

بر اساس اعلام برگزارکنندگان مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا شهرام محمودی و عادل غلامی به عنوان بهترین بازیکنان پشت خط زن و مدافع این دوره از رقابت‎ها معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر این اساس عنوان امتیازآورترین بازیکن این دوره از مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا به "کریستین پمپل"، قطر پاسور آلمانی تیم العربی قطر رسید و "سعید الحتمی"، پاسور تیم العربی نیز به عنوان بهترین پاسور مسابقات انتخاب شد.

"جیاهو تنگ"، لیبروی تیم تانگ دیناسیتی چین نیز به عنوان بهترین لیبروی مسابقات برگزیده شد. هر دو عنوان بهترین زننده سرویس و ارزشمند ترین بازیکن مسابقات به ه"یدالگو سالوادور"، بازیکن کوبایی الاصل العربی اختصاص یافت.
 
بیست و سومین دوره مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا امروز با قهرمانی تیم العربی قطر در شانگهای چین به پایان رسید. در پایان این رقابت‎ها تانگ دیناستی و کاله نیز در رده‎های دوم و سوم این رقابت‎ها قرار گرفتند. رده بندی کامل تیم‏های شرکت کننده در مسابقات والیبال باشگاه‎های آسیا به شرح زیر است:
 
1- العربی قطر
2- تانگ دیناستی چین
3- کاله ایران
4- آلماتی قزاقستان
5- چانبوری تایلند
6- ویتنام
7- تورای ژاپن
8- هند
9- میگراسیا ترکمنستان
10- - ساماتور اندونزی
11- میانمار
12- اتصالات افغانستان
13- ازبکستان
14- القادسیه کویت
15- بویان اوخا مغولستان
16- سنگاپور
کد مطلب 1645129

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها