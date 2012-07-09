طلسم ساخت استادیوم شاهرود با 30 میلیارد ریال اعتبار اولیه باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد بیطرف عصر روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود با عنوان اینکه عملیات اجرایی احداث استادیوم 15 هزار نفری شاهرود با 30 میلیارد ریال اعتبار اولیه آغاز شد، افزود: بعد از انتخاب پیمانکار و تجهیز کارگاه، عملیات اجرایی ساخت این استادیوم، کلید خورد.

وی اظهار داشت: متاسفانه نبود اعتبار مهمترین دلیل اصلی توقف زود هنگام این پروژه بوده که تا کنون تنها 90 درصد دیوارکشی آن انجام شده است.

بیطرف بیان داشت: تاکنون حدود هشت میلیارد ریال برای دیوار کشی این ورزشگاه هزینه شده است.

وی اظهار داشت: اولین کلنگ احداث این پروژه سی ام اردیبهشت ماه سال 88 در مراسمی با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی وقت و برخی از مسئولان استان و شهرستان به زمین زده شده بود.

وی گفت: این استادیوم که از سال 88 کلنگ خورد، قرار بود در مدت 36 ماه توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و سازمان تربیت بدنی ساخته شود، که متاسفانه فقط در حد حرف باقی ماند.

وی در خصوص مشخصات مطروحه زمان کلنگ زنی طرح گفت: این طرح قرار بود در سال 88 با اعتبار بیش از 200 میلیارد ریال و در مساحت 42 هکتار و در 21 هزار مترمربع زیربنا ساخته شود.

وی یادآور شد: اجرایی شدن این طرح، شور و شوق خاصی در بین جوانان به ویژه علاقمندان به ورزش فوتبال در این شهرستان ایجاد کرده است که با توجه به شمار فوتبالیستهای این شهرستان، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به گزارش مهر، این پروژه از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان سمنان شامل جایگاه های تماشاچیان، خبرنگاران، اتاق داوران، مربیان، سالن های بدنسازی، پیست دو میدانی، سونا، جکوزِی و چمن طبیعی است و با توجه به قرار گیری آن در فهرست پروژه های مهر ماندگار قرار است این ورزشگاه شهریور ماه 92 به بهره برداری برسد.