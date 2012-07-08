400 مدرسه عمومی قرآن در اصفهان مباحث قرآنی را به دانش آموزان آموزش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید عاملیان ظهر یک شنبه در آئین افتتاحیه سیامین دوره مسابقات کشوری قرآن و نهجالبلاغه در میان دانشآموزان دختر با بیان اینکه در کشور جمهوری اسلامی ایران متهم به این هستیم که به بحث قرآن و انس با قرآن کمتر از کشورهای عربزبان توجه میکنیم، اظهار داشت: مسئولان باید با برگزاری برنامههای قرآنی این اتهام را از کشور جمهوری اسلامی ایران بزدایند.
وی با تاکید بر اینکه تمام مسابقات و برنامههای قرآنی که در وزارت آموزش و پرورش در حال برگزاری است به عنوان مقدمهای برای تربیت نخبگان و فعالان قرآنی در نسلهای آتی محسوب میشود، اضافه کرد: اینکه احیای مباحث قرآنی در میان جوانان از مهمترین نیازهای جامعه امروز به شمار میرود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه ترغیب جوانان به قرآن کریم از مطالبات رهبر معظم انقلاب محسوب میشود، تصریح کرد: در حال حاضر 400 مدر سه عمومی قرآن در سراسر استان اصفهان وجود دارد که این مدارس در ساعات فوق برنامه به ارائه آموزش مباحث قرآنی به دانشآموزان میپردازند.
وی ادامه داد: برگزاری مسابقات دانشآموزی قرآن و نهجالبلاغه به نهادینه شدن فرهنگ قرآن در میان جامعه کمک میکند و قرآن و مباحث قرآنی از رویکردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش محسوب میشود.
عاملیان با تاکید بر اینکه طرح حفظ قرآن از مهمترین برنامههای اجرایی آموزش و پرورش در راستای تربیت نخبگان قرآنی محسوب میشود، بیان داشت: راهاندازی مدارس تخصصی قرآن یکی از مهمترین برنامههای اجرایی آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی آتی به شمار میرود.
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