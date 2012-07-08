محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر به وظایف این کارگروه اشاره کرد و افزود: کارگروه مزبور به محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است.

وی اظهارداشت: در این کارگروه تشکلهای تخصصی غیر دولتی فعال در امر صادرات و همینطور تولید کنندگان، اتاق بازرگانی، رایزنهای تجاری ایران در سفارتخانه ها همکاری خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری گیلان با بیان اینکه این کارگروه بسترهای محصولات قابل تولید در استان را شناسایی و به اطلاع تولید کنندگان خواهد رساند، گفت: بطور متوسط هم اکنون 65 درصد ظرفیت تولید واحدهای صنعتی کشور و استان در حال بهره برداری و 35 درصد بدون استفاده رها شده است.

وی افزود: با بازاریابی مناسب در کشورهای همسایه، دیگر کشورها و صادرات محصولات تولیدی از این ظرفیت خالی می توان به نحو بهینه استفاده کرد.

اصغریان در ادامه نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: استفاده از تولیدات داخلی زمینه‌ ساز تقویت اقتصاد کشور می‌ شود.

وی اظهارداشت: مقام معظم رهبری با شناخت و درک صحیح از شرایط اقتصادی و اهمیت این موضوع در توسعه پایدار مشکلات عمده اقتصاد را شناسایی و با هدف بهبود و رفع این مشکلات امسال را با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرده اند.

معاون استاندار گیلان تصریح کرد: با حمایت از تولیدات داخلی و مصرف بیشتر کالاهای داخلی در بلند مدت می ‌توان بهره ‌وری و کارایی نیروی کار و سرمایه را افزایش داد.

وی در ادامه حمایت از تولیدات داخلی را عامل مهمی در کمک به کارگران و سرمایه‌ گذاران داخلی عنوان کرد و یادآورشد: با تولید کالاهای داخلی با کیفیت و با قیمت ارزان ‌تر در مقایسه با کالاهای خارجی مشابه می‌ توان به توسعه اقتصادی و همه‌ جانبه کشور کمک کرد.