محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر به وظایف این کارگروه اشاره کرد و افزود: کارگروه مزبور به محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است.
وی اظهارداشت: در این کارگروه تشکلهای تخصصی غیر دولتی فعال در امر صادرات و همینطور تولید کنندگان، اتاق بازرگانی، رایزنهای تجاری ایران در سفارتخانه ها همکاری خواهد کرد.
معاون برنامه ریزی استانداری گیلان با بیان اینکه این کارگروه بسترهای محصولات قابل تولید در استان را شناسایی و به اطلاع تولید کنندگان خواهد رساند، گفت: بطور متوسط هم اکنون 65 درصد ظرفیت تولید واحدهای صنعتی کشور و استان در حال بهره برداری و 35 درصد بدون استفاده رها شده است.
وی افزود: با بازاریابی مناسب در کشورهای همسایه، دیگر کشورها و صادرات محصولات تولیدی از این ظرفیت خالی می توان به نحو بهینه استفاده کرد.
اصغریان در ادامه نامگذاری امسال با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: استفاده از تولیدات داخلی زمینه ساز تقویت اقتصاد کشور می شود.
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