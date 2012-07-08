احداث مسکن مهر در شهر شازند روند خوبی ندارد

قاسم عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراک افزود: یک قطعه زمین 24 هکتاری محصور در مرکز شهر شازند شده است اما بلاتکلیف است.

وی ادامه داد: در این زمین که ساختمان مسکونی قرار داشت که به بهانه تحویل به بنیاد مسکن قلع و قمع شده است و مردم انتظار دارند تکلیف این زمین مشخص و به واحدهای مسکونی تبدیل شود.

بخشودگی سود جرایم بانکی مردم شازند



عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن درخواست بخشودگی سود جرایم بانکی زلزله سال 85 تصریح کرد: در زلزله استان لرستان که در سال 85 رخ داد یک‌هزار و 500 واحد مسکونی شهر شازند آسیب دید وبا کمک مسئولین بازسازی شد اما امروز مردم این شهرستان خواهان بخشودگی جرایم بانکی خود که برای ساخت خانه گرفته بودند هستند.

نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که بیشترین تردد را در حوزه راهداری به خود اختصاص داده است خاطرنشان کرد: شهرستان شازند دارای بیشترین راه‌های شریانی استان و ترانتزیت کالاها است که ادامه بزرگراه سلفچگان - اراک - شازند و چالان چولان از دیگر اولویت های استان مرکزی و شهرستان شازند است.



وی اضافه کرد: حدود 50 کیلومتر از محور اراک - شازند و چالان چولان به عنوان کمربندی شمال اراک و در سال های گذشته ابنیه ادامه این محور تا شازند ساخته شده است که باید هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

عزیزی با تاکید براصلاح ورودی شهر شازند گفت: در چندین سال گذشته مقرر بود ورودی شهر شازند با همکاری اداره راه و پتروشیمی اصلاح شود اما این اصلاح با وجود اینکه دوبار مصوبه سفر هم دارد انجام نشده است.