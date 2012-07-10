دکتر محمدرضا معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دولت زمانی که بحث یارانه ها را مطرح کرد، اگر نمی توانست پول یارانه را به حساب مردم واریز کند یک نوع سلب اعتماد ازدولتمردان می شد.

وی افزود: در بحث قلیان هم به همین شکل است، اگر از عرضه قلیان در سطح اماکن عمومی جلوگیری نشود، قطعا نخواهیم توانست زیرساختها را عملیاتی کنیم و یک سلب اعتماد به وجود می آید.

معدنی با اشاره به عوارض استفاده از قلیان و خطراتی که سلامت افراد مصرف کننده را تهدید می کند، گفت: ضرر و زیان قلیان چند برابر سیگار است به طوریکه هر وعده مصرف آن برابر با کشیدن 150 نخ سیگار است.

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات از وجود 10 هزار ماده سمی در تنباکوی قلیان خبر داد و افزود: متاسفانه افرادی که قلیان می کشند، از عوارض خطرناک آن زیاد مطلع نیستند.