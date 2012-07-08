درخشش هنرمندان تبریزی در جشنواره شعر و سرود ضداستکباری طبس

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جشنواره که در محل لانه جاسوسی و توسط دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد، "غلامرضا میرزازاده" آهنگساز و "رضا شیبانی" ترانه‌سرای سرود "تندیس آزادی" مورد تقدیر قرار گرفته و جوایز بخش سرود و ترانه را به خود اختصاص دادند.

خواننده این سرود دکتر "اسفندیار قره‌باغی" خواننده سرود ماندگار "مرگ بر تو ای آمریکا" است.

گفتنی است هدف این جشنواره معرفی هنر ضدآمریکایی ایران بوده و آثار در سه دسته پاپ، فولکلور و محلی و سرود تقسیم بندی شده بود.

براساس این گزارش قرار گرفتن شعر و موسیقی در این جشنواره در کنار هم، با هدف تأمین محتوای موسیقی و تقویت شعرهایی که ارزش موسیقایی دارند انجام گردید.

نهمین جشنواره هنرهای تجسمی مراغه آغاز به کار کرد

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه گفت: نهمین جشنواره هنرهای تجسمی با عنوان 'یک قاب یک زندگی' در نگارخانه مهر مراغه آغاز به کار کرد.

"احمد دادرس فیاض" قبل از ظهر یکشبه با اعلام این مطلب اظهار داشت: در بخش نمایشگاهی این جشنواره 120 اثر از هنرمندان رشته ‌های طراحی و نقاشی، تذهیب و نگارگری، گرافیک و حجم مورد بررسی هیات داوران قرار می گیرد.

وی افزود : آثار تولید شده در ورک شاپ از امتیاز ویژه برخوردار بوده و پانزده امتیاز از 100 امتیاز در نظر گرفته شده به خاطر شرکت حضوری در بخش ورک شاپ برای اثر ارائه شده تعلق می‌گیرد .

وی افزود: کیفیت آثار ارائه شده در این جشنواره بیانگر فعالیت های مناسبی است که در زیرساخت های آموزش هنر در این شهرستان صورت گرفته است .

دادرس افزود: مراسم اختتامیه و اهداء جوایز نفرات برتر جشنواره که به همت انجمن هنرهای تجسمی صدرا و با همکاری این اداره برگزار می شود، بیست و نهم تیرماه جاری در محل مجتمع فرهنگی هنری این شهرستان برگزار می شود .

