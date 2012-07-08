به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار با اشاره به مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی کرمان گفت: دبیرخانه کارگروه اشتغال استان با فعالیت مضاعف، تصویب طرح های اشتغال زا را پیگیری نماید.

نجار با بیان اینکه ضرورت تقویت سرمایه در گردش واحدهای کاری از گردش مالی کند در این واحدها ناشی می شود گفت: بسیاری از صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی استان باید وجه مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی پرداخت کنند اما پس از تولید و فروش محصول باید برای وصول مطالبات خود زمان نسبتا زیادی را صبر کنند و این امر تقویت سرمایه در گردش آنها را ایجاب می نماید.

وی با اشاره به رقم حدود هزارو 20 میلیارد تومانی سهمیه اعتبارات مانده بانکهای استان ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخش بنگاههای زود بازده گفت: این مانده اعتبار بالا، نشان دهنده استفاده نکردن از این اعتبارات است در حالی که این اعتبارات باید به بخش تولید و اشتغال سوق یابد و این امر همکاری بیشتر بانک ها را در زمینه پذیرش طرح های کارشناسی شده و پرداخت تسهیلات مورد نیاز طرح را می طلبد.

در این جلسه معاون برنامه ریزی استاندار کرمان نیز با بیان اینکه پارسال 95 درصد از تحقق اشتغال استان اجرایی شد گفت: استان کرمان در این زمینه جزو استان های برتر کشور است.

حاجی محمد تکلوزاده از ایجاد 76198 شغل تعهد شده در استان طی سال جاری خبر داد و افزود : برای تحقق این مهم همکاری تمام دستگاههای اجرایی ضروری است.

در این جلسه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز اعتبار اختصاص یافته به بخش مشاغل خانگی استان در سال 1390 را افزون بر 89 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود تنها 26 درصد از این مبلغ ؛ معادل 24 میلیارد تومان به واجدان شرایط پرداخت شده است.

حسن رحمانی گفت: پارسال بیش از 25 هزار طرح مشاغل خانگی مستقل و 14 طرح پشتیبان به بانکهای عامل استان معرفی شدند که فقط در بخش مستقل به افزون بر 7 هزار طرح معادل 28 درصد از طرح های ارسال شده تسهیلات پرداخت شده است.

وی برگزاری منظم جلسات کمیته های کارشناسی ذیل کارگروه، پیگیری تحقق سهم مشاغل خانگی استان و همچنین جذب مانده اعتبارات بنگاههای زود بازده را از اولویتهای کاری خویش در دبیرخانه کارگروه اشتغال عنوان کرد.

همچنین در این جلسه 5 طرح صنعتی، معدنی به مبلغ بیش از 130 میلیون یورو و یک طرح خدماتی نیز با مبلغ پیشنهادی 420 میلیار ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به تصویب رسید.