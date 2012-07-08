داد و ستد 196 میلیون سهم/ توقف شاخص کل در 25هزار واحد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات روز یکشنبه بورس اوراق بهادار تهران؛ 196میلیون سهم به ارزش 353 میلیارد و 124 میلیون ریال داد وستد شد.

شاخص کل بورس امروز با 92 واحد کاهش در رقم 25 هزار و 352 متوقف شد. شاخص بازار اول با 117 واحد کاهش به عدد 20 هزار و 971 واحد رسید اما شاخص بازار دوم با 180 واحد افزایش رقم 35 هزار و 176 واحد را تجربه کرد.

بر پایه این گزارش، مجموع شاخص شناور آزاد با 193 واحد کاهش در عدد 31 هزار و 583 واحد متوقف شد. معدنی و صنعتی گل گهر با 59 واحد، پالایش نفت بندرعباس با 14 واحد، حفاری شمال با 10 واحد و پتروشیمی شازند با 6 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر روند شاخص بر جای گذاشتند.

همچنین بانک اقتصاد نوین با 61 واحد، فولاد مبارکه اصفهان با 51 واحد، فولاد خوزستان با 19 واحد و سایپا با 11 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص امروز داشتند.