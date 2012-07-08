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۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۲

با معرفی نفرات برتر/

مسابقات انتخابی تیمی رزمی ساری پایان یافت

مسابقات انتخابی تیمی رزمی ساری پایان یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مسابقات انتخابی تیمی رزمی ساری با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه انتخابی تیم رزمی ساری در رشته استایل لوکیک که با حضور 50 ورزشکار در سالن ورزشی سیدرسول حسینی ساری جریان داشت با معرفی نفرات برتر وزن های مختلف به پایان رسید.

نفرات برتر این مسابقات پس از حضور در اردوی آماده سازی، به رقابت های قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

در رده سنی جوانان، میثاق کلبادی نژاد و رضا کامرانی، حسن عبدالله پور و رضا نظری، نواب کهن روز و رامین شهریاری، امیرحسین میرنژاد و فرهاد رنجبر و علی سلطانی و سید علی نصیری در رده جوانان عناوین برتر اوزان 50 تا 70 کیلوگرم را به خود اختصاص دادند.

آیدین مرتضی پور و حسن منطقی در رده سنی بزرگسالان و رضا رویگر، مسعود فلاح، صائب امیری، عبدالله اسدی پور، عرفان مددی، مهدی اسدی، هاتف مهربانی و عباس گت بابایی در اوزان 60 تا 91 کیلوگرم رده بزرگسالان با برتری مقابل حریفان به عضویت تیم مازندران برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور درآمدند. 

کد مطلب 1645169

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